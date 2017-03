Nam Em tiếp tục về nhì phần thi Trang phục dạ hội

Đại diện Việt giành huy chương bạc phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: FBNV.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Lệ Nam Em - được xướng tên ở vị trí tốp 3 thí sinh diện trang phục dạ hội đẹp nhất vừa diễn ra vào tối 20-10 (giờ địa phương), tại Philippines.

Theo Zing: "Thiết kế được Nam Em mặc trong đêm thi trang phục dạ hội của NTK Thủy Nguyễn. Bộ cánh chất liệu xuyên thấu có tông màu xanh với phần tay áo dài. Trang phục được người đẹp sinh năm 1996 yêu thích và chọn để bước vào phần thi quan trọng của Miss Earth 2016.

Đại diện của Mexico - Itzel Paola Astudillo - dẫn đầu tốp 3 với danh hiệu huy chương vàng, tiếp đó là người đẹp Pamela Villegas, đến từ Bolivia Eliana nhận huy chương đồng".

Một số hình ảnh Nam Em trong trang phục dạ hội:

Nam Em hạnh phúc khoe thành tích vừa đạt được. Trước đó, cô từng về nhì tại phần thi tài năng khi thể hiện ca khúc 'You raise me up'. Ảnh NGÔI SAO.

Đại diện Việt Nam mặc váy đuôi cá xuyên thấu của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Ảnh: VNE

Ảnh: NGÔI SAO



Được biết đây không phải là trang phục dạ hội mà Nam Em sẽ mặc trong đêm chung kết. Tuy nhiên, bộ váy vẫn nằm trong số những trang phục Nam Em yêu thích và tự tin lựa chọn để bước vào phần thi quan trọng của Miss Earth 2016. Ảnh: DÂN TRÍ

Chính phom dáng được may chuẩn xác cộng thêm phần thiết kế tinh tế, khéo léo vừa giúp Nam Em khoe những đường nét cơ thể vừa khiến người đẹp tự tin sải bước catwalk trong chương trình. Ảnh: DÂN TRÍ

Nam Em chia sẻ, cô cảm thấy tự tin và thêm động lực để cố gắng trong các phần thi sau của Miss Earth. Ảnh: NGÔI SAO

Nam Em sẽ còn một phần thi phụ hấp dẫn và quan trọng khác nữa là phần thi bikini sẽ diễn ra vào ngày 23-10 trước khi bước vào giai đoạn tập luyện cho đêm chung kết ngày 29-10 sắp tới. Ảnh: DÂN TRÍ

Với hai huy chương bạc ở phần thi tài năng và trang phục dạ hội, Nam Em hiện đứng thứ tám trong bảng tổng sắp thành tích tại Miss Earth 2016, đứng sau đại diện của Ecuador, Mexico, Nga, Australia, Quần đảo Cook, Lebanon, Philippines. Ảnh: VNE