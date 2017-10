Phụ huynh đấm hiệu trưởng chảy máu miệng tại trường học

Chiều 21- 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, Công an xã Đỉnh Sơn đã lập hồ sơ sự việc phụ huynh xông vào trường gây rối, đánh học sinh và hiệu trưởng. Hồ sơ vụ viêc đã chuyển lên Cơ quan công an huyện Anh Sơn để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.



Trường Tiểu học Đỉnh Sơn - nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, ngày 19-10, tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) xảy ra sự việc hai học sinh Đạt và Quân (cùng học lớp 4) xô xát nhau. Cả hai em đều có vết hằn đỏ ở má...



Cuối buổi học, phụ huynh đến trường đón các em học sinh về nhà thì cô giáo chủ nhiệm gọi hai phụ huynh vào để giải thích việc hai em đánh nhau. Đồng thời, cô giáo bảo mẹ của hai em Đạt và Quân về nhà nhắc nhở, răn đe các em.

Mẹ của em Đạt nghe con mình nói "bị bạn đánh" và kêu đau tay. Mẹ em Đạt tưởng con gãy tay nên liền rút điện thoại di động ra gọi cho chồng báo "con bị đánh...". Lúc này, anh Hiền (bố của em Đạt) đang đi đám cưới, nghe vợ điện vậy liền cùng một người bạn chạy đến trường để yêu cầu... giải quyết vụ việc con trai tôi bị đánh gãy tay.

Tuy nhiên, khi vừa vào sân trường học, anh Hiền hỏi và bảo con trai chỉ "em nào là em Quân" rồi lao vào đánh em Quân. Một thầy giáo lao vào ôm em Quân và can ngăn cũng bị đánh. Chị Xuân (mẹ em Quân) kêu cứu con cũng bị de dọa đánh.

Ông Trần Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn chạy ra can ngăn cũng bị anh Hiếu đấm vào mặt, chảy máu, phải đưa đến BV huyện Con Cuông (Nghệ An) cấp cứu, khâu vết thương. Em Quân cũng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện theo dõi vết thương.

"Lúc đó phụ huynh đó làm rùm beng lên, đánh mẹ con em Quân, thầy hiệu trưởng nhà trường ra để can ngăn thì phụ huynh đó đánh cả thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng bị đấm một đấm vào mặt khiến "răng chấn môi" phải khâu phía trong môi ba mũi"- ông Hiếu nói.

Lực lượng Công an xã Đỉnh Sơn có mặt tại trường để vãn hồi trật tự và lập biên bản vụ việc.

Theo ông Hiếu: "Bản chất anh Hiền từ trước đến nay cũng hiền lành, chăm lo làm ăn. Nhưng hôm đó anh Hiền đi đám cưới và uống rượu vào rồi nghe thông tin vợ báo không đầy đủ đã nóng nảy chạy đến gây ra sự việc".