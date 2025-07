1 phụ nữ dùng số thứ tự làm căn cước để bán vé số giá cao 31/07/2025 10:26

Ngày 31-7, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ cho biết vừa làm việc với 1 phụ nữ bán vé số có hành vi lấy số thứ tự làm căn cước để đổi lấy việc bán vé số giá cao.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Mỹ Xuyên phát hiện bà QTN (53 tuổi) có hành vi mời chào những người đến làm thủ tục cấp căn cước đổi số thứ tự mà bà nhận trước đó để bán vé số giá cao.

Tại công an, bà N khai nhận bản thân hành nghề bán vé số dạo quanh khu vực Công an phường Mỹ Xuyên. Gần đây, thấy có nhiều người đến làm căn cước, bà gọi thêm người thân đến sớm để xếp hàng lấy số thứ tự.

Công an TP Cần Thơ khẳng định việc phát số thứ tự để làm căn cước được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Công an phường Mỹ Xuyên thực hiện thủ tục làm căn cước định danh điện tử cho người dân. Ảnh: CACC

Sau đó, bà tiếp cận những người đến làm căn cước, gợi ý đổi số thứ tự mà bà đã lấy trước đó bằng việc mua 10 tờ vé số trở lên với giá gấp rưỡi, gấp đôi.

Công an phường đã yêu cầu bà N viết tường trình, cam kết không tái phạm.

Công an TP Cần Thơ cho biết thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục căn cước và tài khoản định danh điện tử cho người dân. Một trong những cách làm hiệu quả là phát số thứ tự để người dân chủ động sắp xếp thời gian, hạn chế ùn ứ và giảm thời gian chờ đợi. Việc phát số thứ tự được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi trao đổi, mua bán lượt số thứ tự để trục lợi. Những hành vi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.