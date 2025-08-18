1 phụ nữ lãnh 9 năm tù vì đâm hai người đàn ông trọng thương 18/08/2025 20:24

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk vừa bị tòa tuyên phạt 9 năm tù vì đâm hai người đàn ông trọng thương.

Ngày 18-8, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bích Họp (28 tuổi; ngụ xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Họp tại tòa. Ảnh: M.T

Hồ sơ thể hiện, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17-2-2024, anh Nguyễn Văn Giác (29 tuổi; ngụ xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) chở Họp đến gặp chị NTXL (35 tuổi; ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Khi gặp nhau, anh Giác hỏi chị L vì sao nợ tiền không trả và dùng tay đánh chị này.

Lúc đó, anh TXN (33 tuổi; ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), khuyên can và xảy ra tranh cãi, xô xát với Họp.

Quá trình xô xát, anh N đạp ngã xe của Họp và đánh nhiều cái vào mặt người phụ nữ này.

Khi đến nơi xô xát, ông NĐQ (38 tuổi; ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã can ngăn vụ việc, đứng chắn trước mặt anh N.

Tuy nhiên, Họp đã nhặt một thanh kim loại dạng dẹp, dài khoảng 15 cm từ dưới đất rồi đâm trúng vào vùng bụng ông Q, khiến người này hoảng loạn bỏ chạy.

Họp sau đó bị anh N nắm tóc, tát vào mặt nên đã dùng thanh kim loại đâm nhiều cái trúng vào vùng cổ, ngực người này.

Hậu quả, anh N bị thương tích 15%, ông Q bị thương tích 33%.