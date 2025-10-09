An ninh trật tự

1 thuyền trưởng câu cá ngừ đại dương tử vong trên biển nghi do đột quỵ

(PLO)- Trong lúc câu cá ngừ đại dương, thuyền viên bất ngờ phát hiện thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924TS ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã tử vong.
Ngày 9-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, xác nhận một trường hợp ngư dân tử vong trên biển khi hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Người bị nạn là ông Lê Văn Dũng (50 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924TS.

Tàu cá BĐ 98924TS câu cá ngừ đại dương đang được tàu BĐ 98176TS đến hỗ trợ di chuyển vào bờ. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 10-8, tàu cá BĐ 98924TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ (tỉnh Khánh Hòa), trên tàu có bốn lao động.

Đến khoảng 5 giờ ngày 7-10, khi tàu cá đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 08041’N-113050’E thì các thuyền viên phát hiện ông Lê Văn Dũng (thuyền trưởng) đã tử vong nghi do đột quỵ.

Hiện tàu cá BĐ 98924TS đang được tàu cá BĐ 98176TS đến hỗ trợ, điều khiển phương tiện vào bờ.

LÊ KIẾN
