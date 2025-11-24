14 nhà ga metro số 1 nhận 290 tấn hàng cứu trợ Miền Trung 24/11/2025 17:18

(PLO)- Trong 4 ngày, 14 nhà ga tuyến metro số 1 đã tiếp nhận 290 tấn hàng cứu trợ đồng bào miền Trung, chính thức ngưng nhận hàng.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết chỉ trong 4 ngày (21-11 đến 24-11), hơn 290 tấn hàng cứu trợ miền Trung đã được tiếp nhận tại 14 nhà ga tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên.

Số hàng hóa chủ yếu là thực phẩm đóng hộp, gạo, sữa, nước, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men… được người dân từ khắp nơi mang đến 14 nhà ga.

14 nhà ga metro số 1 nhận 290 tấn hàng cứu trợ Miền Trung. Ảnh: HURC1.

Theo đó, 14 nhà ga trở thành điểm tập kết và chuyển tiếp đến các kho của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để chuyển đến đồng bào miền Trung.

Việc tận dụng mạng lưới nhà ga đang vận hành sẽ giúp người dân dễ dàng gửi nhu yếu phẩm, đồng thời rút ngắn thời gian tập kết để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Mục tiêu là tiếp nhận những mặt hàng thật sự hữu ích và sẵn sàng chuyển ngay trong thời gian ngắn.

Nhiều hàng hóa như mì, sữa, gạo, nước uống...được người dân quyên góp.

Thông tin với PLO, bà Văn Thị Hữu Tâm - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM cho biết, hiện các nhà ga của metro số 1 đã ngưng tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung. HURC1 vẫn đang tiếp tục sắp xếp, vận chuyển hàng hóa đã tiếp nhận về kho của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Trong 4 ngày qua, các nhà ga metro nhận được rất nhiều hàng hóa và đặc biệt là tình cảm của người dân, tất cả cùng hướng về miền Trung ruột thịt. Đây là một nghĩa cử đẹp, một hành trình sẻ chia được lan tỏa từ tập thể người lao động HURC1, cộng đồng hành khách metro và người dân thành phố.