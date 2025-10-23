2 cô gái trẻ tử vong thương tâm dưới gầm xe ben 23/10/2025 15:36

(PLO)- Khi vừa bắt đầu vào vòng xoay, 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy bị xe ben cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Ngày 23-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai cô gái trẻ tử vong.

Hai cô gái trẻ tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe ben 93C-184.89 lưu thông về hướng vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TP.HCM).

Khi vừa bắt đầu vào vòng xoay thì va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều, trên xe có 2 cô gái trẻ.

Cú va chạm mạnh khiến cả chiếc xe máy và hai cô gái bị cuốn vào gầm xe ben, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã có mặt để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.