2 phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

(PLO)- Hai phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa có đơn gửi cấp trên xin nghỉ việc.
Ngày 22-8, một nguồn tin xác nhận, ông Nguyễn Tri Long và Nguyễn Văn Linh đang là Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi nhận đơn lãnh đạo Sở VHTT-DL và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về chủ trương để hai phó giám đốc sở này thôi việc theo nguyện vọng.

"Hiện đang chờ ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ và Tỉnh ủy về hai trường hợp xin nghỉ này"- nguồn tin nói với PLO.

Trước đó, ngày 7-7, Sở VHTT-DL tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở VHTT-DL tỉnh Khánh Hòa với Sở VHTT-DL tỉnh Ninh Thuận.

Sở VHTT-DL Khánh Hòa có một giám đốc và sáu phó giám đốc.

Giám đốc là ông Nguyễn Văn Hòa; các phó giám đốc gồm các ông, bà: Lê Văn Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tri Long, Cung Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Hường, Nguyễn Văn Linh.

Xuân Hoát
