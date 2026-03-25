5 loại đồ uống phổ biến âm thầm gây hại cho sức khỏe tim mạch 25/03/2026 11:17

(PLO)- Để duy trì sức khỏe tim mạch, chúng ta cần chú ý đến cả đồ uống và thực phẩm hằng ngày.

Theo Tiến sĩ Tiến sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia về tuổi thọ tại Đại học Cornell chia sẻ, một lối sống lành mạnh là điều không thể thiếu để duy trì sức khỏe tim mạch.

Ông giải thích: “Hầu hết mọi người tập trung vào thực phẩm khi quan tâm đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, những gì bạn uống có thể gây hại nhiều hơn và nhanh hơn”.

Dưới đây là năm loại đồ uống phổ biến cần loại bỏ ngay để tránh nguy cơ đau tim bất ngờ.

Nước ép trái cây

Mặc dù trái cây rất lành mạnh, nước ép trái cây thì không hoàn toàn như vậy. Ngay cả nước ép không thêm đường cũng không có lợi cho tim mạch, Tiến sĩ Vass cho biết.

Nguyên nhân là do nước ép nguyên chất chứa nhiều calo nhưng thiếu chất xơ để làm chậm quá trình hấp thụ.

“Đó là đường lỏng không có chất xơ. Nó làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn cả nước ngọt có ga. Điều này làm tăng triglyceride và khiến tuyến tụy sản sinh quá nhiều insulin”, Tiến sĩ Vass giải thích.

Đồ uống cà phê ngọt

Bản thân cà phê mang lại một số lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, việc thêm nhiều đường sẽ làm mất đi những lợi ích đó.

“Một ly latte cỡ lớn có thể chứa tới 50 gram đường”, Tiến sĩ Vass nhận xét. Đây giống như một món tráng miệng trong cốc mỗi sáng nhưng lại mang vỏ bọc lành mạnh của cà phê.

Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao chứa nhiều calo và chất tạo màu nhân tạo gây hại cho quá trình trao đổi chất. Theo Tiến sĩ Vass, trừ khi là vận động viên chuyên nghiệp tập luyện cường độ cao, bạn không cần nạp quá nhiều carbohydrate.

“Nước và chất điện giải có thể thực hiện nhiệm vụ đó mà không gây tổn hại đến quá trình trao đổi chất”, ông chia sẻ.

Uống rượu bia quá hai ly mỗi tháng

Việc giới hạn bản thân ở mức hai ly mỗi tháng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim.

Tiến sĩ Vass cho biết: “Quan niệm rượu vang đỏ tốt cho sức khỏe phần lớn đã bị bác bỏ. Uống rượu thường xuyên dù ở mức vừa phải vẫn làm tăng huyết áp và các chỉ số viêm”.

Nước ngọt ăn kiêng

Bác sĩ Vass cảnh báo nước ngọt ăn kiêng không phải là lựa chọn lành mạnh. Chất tạo ngọt nhân tạo vẫn có thể kích hoạt phản ứng insulin và thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột.

Trong các nghiên cứu quy mô lớn, chúng có liên quan trực tiếp đến các biến cố tim mạch. Vị bác sĩ cảnh báo: “Những gì bạn uống mỗi ngày sẽ tích tụ theo năm tháng và âm thầm gây hại cho tim”.