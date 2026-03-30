5 món ăn sáng tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh 30/03/2026 09:39

(PLO)- Việc chọn thực phẩm ăn sáng không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp bạn kiềm chế cơn đói và cung cấp các dưỡng chất có lợi.

Một bữa ăn sáng giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh sẽ thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Dù sữa chua thường được ưu tiên, nhưng đây không phải là lựa chọn duy nhất.

Ăn sáng luôn tốt hơn nhịn đói. Tuy nhiên, việc chọn thực phẩm chất lượng sẽ giúp bạn cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất quan trọng để bắt đầu ngày mới.

Quả bơ

Quả bơ là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Loại quả này chứa nhiều vitamin nhóm B, C, E, K cùng axit folic, kali và magiê.

Chất xơ trong quả bơ hoạt động như một prebiotic, giúp tăng sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh vật đa dạng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hàm lượng chất béo và chất xơ cao cũng giúp bạn no lâu, ngăn ngừa ăn quá nhiều gây tăng cân. Bạn có thể dùng bánh mì nướng phết bơ, thêm bơ vào sinh tố, cháo yến mạch hoặc ăn kèm trứng tráng.

Hạt chia

Hạt chia là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ dàng đưa vào chế độ ăn uống. Chúng có thể hấp thụ lượng chất lỏng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể, giúp tạo cảm giác no và làm chậm quá trình tiêu hóa.

Hạt chia giàu chất xơ, axit béo Omega-3, chất chống oxy hóa, protein, canxi, phốt pho và kẽm. Loại hạt này có lợi trong việc cải thiện huyết áp, mức cholesterol, giảm viêm và hỗ trợ điều trị béo phì. Bạn có thể thêm hạt chia vào yến mạch, sinh tố hoặc làm pudding chia với sữa.

Trứng

Trứng là món ăn sáng tuyệt vời, dễ tiêu hóa và được hầu hết mọi người dung nạp tốt. Chúng giàu choline, vitamin A, biotin và chất chống oxy hóa. Nguồn protein dồi dào trong trứng giúp bạn duy trì cảm giác no lâu.

Có nhiều cách chế biến trứng như ốp la, luộc hoặc chiên. Làm trứng ốp la với hành tây và măng tây là cách tuyệt vời để bổ sung protein và chất xơ. Bạn cũng có thể kết hợp trứng bác với các loại quả mọng giàu chất xơ.

Bột yến mạch

Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp no lâu và cải thiện tiêu hóa. Đây là nguồn cung cấp phốt pho, thiamine, magiê và kẽm rất tốt cho cơ thể.

Yến mạch chứa chất xơ beta-glucan, giúp giảm cholesterol và tăng cường vi khuẩn có lợi trong ruột. Thực phẩm này cũng giúp giảm táo bón, tiêu chảy và cải thiện triệu chứng hội chứng ruột kích thích. Bạn có thể ăn yến mạch nóng, lạnh hoặc nướng thành thanh ngũ cốc kèm trái cây, hạt và quế.

Cá hồi

Cá hồi cung cấp protein tuyệt vời và giàu axit béo Omega-3. Ngoài ra, cá hồi còn chứa vitamin D, selen, vitamin B12, kali và choline.

Axit béo Omega-3 cần thiết cho hệ miễn dịch, mắt và não bộ. Chúng giúp giảm viêm trong ruột và thúc đẩy sự phát triển của các axit béo chuỗi ngắn. Những axit béo này có tác dụng giảm vi khuẩn có hại. Bạn nên thử cá hồi kèm trứng tráng, bánh mì nướng nguyên cám hoặc bánh mì nướng bơ vào bữa sáng.