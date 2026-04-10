5 nhóm người tuyệt đối không nên nhịn ăn gián đoạn để giảm cân 10/04/2026 18:17

(PLO)- Dưới đây là những nhóm đối tượng mà chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nhịn ăn gián đoạn (IF) là phương pháp giảm cân phổ biến. Người thực hiện sẽ xen kẽ giữa các khoảng thời gian ăn và nhịn ăn. Mục tiêu là để giảm cân, cải thiện trao đổi chất và giảm viêm.

Người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 1 không nên áp dụng chế độ ăn này.



Các mô hình phổ biến bao gồm nhịn ăn 16 tiếng và ăn trong 8 tiếng. Một số người ăn bình thường 5 ngày, sau đó hạn chế lượng calo xuống 500-600 trong 2 ngày liên tiếp.

Dù có kết quả tích cực, phương pháp này vẫn tiềm ẩn rủi ro. Theo chuyên gia dinh dưỡng Ana Reisdorf (Hoa Kỳ), người sáng lập GLP-1 Hub, một số nhóm khách hàng cần tránh hoàn toàn IF.

Tác động đến trao đổi chất và cơ bắp

Với người từ 40-50 tuổi trở lên, nhịn ăn gián đoạn gây khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu protein. Điều này dẫn đến tình trạng mất cơ bắp nhanh hơn. Đây là vấn đề đáng lo ngại vì khối lượng cơ vốn giảm tự nhiên theo tuổi tác. Ngoài ra, IF có thể làm giảm tốc độ trao đổi chất và tăng hormone căng thẳng cortisol.

Ai không nên nhịn ăn gián đoạn?

Chuyên gia Reisdorf cho rằng IF không phải con đường dành cho tất cả mọi người.

"Ở những người có sự thay đổi nội tiết tố, căng thẳng cao hoặc đang dùng thuốc GLP-1, việc nhịn ăn có thể khiến calo và protein nạp vào quá thấp. Điều này làm tăng mệt mỏi, teo cơ hoặc rối loạn nội tiết tố", bà Reisdorf cho biết.

Cụ thể, các nhóm dễ gặp tác động tiêu cực gồm:

Phụ nữ giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh.

Người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 1.

Người có nhu cầu dinh dưỡng cao như vận động viên.

Người đang sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân GLP-1.

Những nhóm này thường có nhu cầu protein cao và không được phép để cơ thể thiếu hụt năng lượng.

Dấu hiệu cơ thể gặp trở ngại với IF

Nhiều người không nhận ra mình đang ăn thiếu chất cho đến khi cơ thể lên tiếng. Các dấu hiệu điển hình bao gồm kiệt sức, tóc bắt đầu rụng, mất cơ bắp hoặc quá trình giảm cân bị đình trệ hoàn toàn.

Thách thức về tâm lý

Nhịn ăn gián đoạn thường làm tăng suy nghĩ ám ảnh về thức ăn. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ăn bù quá mức và tạo lối suy nghĩ cực đoan về thói quen ăn uống.

"Đối với một số người, phương pháp nhịn ăn gián đoạn này làm trầm trọng thêm tư duy 'được ăn cả ngã về không'", chuyên gia Reisdorf nhận định.