50 nhà giáo ở TP.HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 07/11/2025 10:26

(PLO)- 50 nhà giáo được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025.

TP.HCM vinh danh 14 nhà giáo ưu tú và 50 giáo viên đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, hội đồng đã xét chọn 50 nhà giáo được đề nghị Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen về đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025.

Danh sách 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản

Danh sách 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu

Giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng do Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đối tượng được xét trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản là cán bộ quản lý và giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, giáo viên là những người trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt (trừ nhà giáo thỉnh giảng). Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chỉ xét tặng giải thưởng cho giáo viên giảng dạy chương trình phổ thông hệ giáo dục thường xuyên.

Cán bộ quản lý, đối tượng được xét trao tặng giải thưởng là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và công chức đang công tác tại các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội các phường, xã, đặc khu.

Nhà giáo, cán bộ quản lý được đề cử xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản phải đáp ứng các điều kiện.

Cụ thể, có thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu 15 năm (trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh kèm theo); gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đang cư trú.

Có tinh thần tự học và sáng tạo; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của ngành; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề sư phạm; có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố; tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá..

Riêng cán bộ quản lý phải đảm bảo các điều kiện: có kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý tối thiểu 5 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện chưa giải quyết hoặc khiếu kiện kéo dài trong đơn vị.