Giáo sư Lâm Quang Thiệp - nhà cải cách giáo dục đại học qua đời 14/10/2025 08:59

(PLO)- Giáo sư Lâm Quang Thiệp từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT), nhà giáo có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Thông tin từ gia đình và đồng nghiệp, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời vào tối 13-10 sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 86 tuổi.

Được biết, Giáo sư Lâm Quang Thiệp sinh năm 1939 tại Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ông tốt nghiệp ngành vật lý Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1961, sau đó được cử sang Liên Xô (cũ) làm nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Moskva, nơi ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1968 và tiến sĩ khoa học năm 1982, chuyên ngành địa vật lý.

Từ năm 1962, ông là người đặt nền móng xây dựng bộ môn địa vật lý đầu tiên tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia cho ngành địa chất và dầu khí Việt Nam. Ông cũng là đồng tác giả của “Phương pháp đo sâu điện đối xứng và lưỡng cực hợp nhất”, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế năm 1989.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp hưởng thọ 86 tuổi. Ảnh: TLU

Từ năm 1988 đến năm 2000, trên cương vị Vụ trưởng Vụ Đại học, Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông có nhiều đóng góp trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học như: Xây dựng mô hình học chế tín chỉ, đổi mới quy trình tuyển sinh, phát triển lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục – một lĩnh vực khoa học còn rất mới ở Việt Nam thời điểm đó. Ông cũng là một trong những người đầu tiên nghiên cứu và phổ biến lý thuyết về trắc nghiệm, đánh giá trong dạy học hiện đại tại Việt Nam.

Năm học 2001-2002, ông tham gia chương trình học giả Fulbright tại Viện ĐH bang New York ở Buffalo (Hoa Kỳ). Sau khi nghỉ công tác tại Bộ GD&ĐT, ông tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường ĐH Thăng Long.

Trong suốt sự nghiệp, Giáo sư Lâm Quang Thiệp đã xuất bản nhiều công trình, giáo trình và sách nghiên cứu có giá trị, trong đó có Phương pháp thăm dò điện (1979), Giáo dục đại học Hoa Kỳ (2006-2007), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng (2010), Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường (2012) và Quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (2023).

Với thời gian dài gắn bó cùng sự nghiệp giáo dục và khoa học, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp được nhiều thế hệ đồng nghiệp và học trò kính trọng như một nhà giáo tâm huyết, luôn tiên phong trong tư duy đổi mới giáo dục đại học Việt Nam.