9 tháng đầu năm, Công an TP.HCM bắt giữ gần 1 tấn ma túy 19/09/2025 10:46

(PLO)- Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công an TP.HCM khám phá 2.430 vụ án, thu giữ gần 1 tấn ma túy, kéo giảm tội phạm gần 8% so với cùng kỳ.

Ngày 19-9, Công an TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng công an tại cơ sở được tăng cường kiểm soát nên tình hình tội phạm ngày càng giảm. Công an TP.HCM đã giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị và kéo giảm tội phạm gần 8% so với cùng kỳ.

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã phối hợp các trường học tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy, lừa đảo qua mạng, bạo lực học đường và an toàn giao thông. Ảnh: CA

Tình trạng cướp giật hiện không còn phức tạp. Các hành vi gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn sau va chạm giao thông đều được lực lượng công an xử lý nhanh chóng. Những vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng được Công an TP.HCM kịp thời giải quyết.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn ma túy. Tuy nhiên, tội phạm ma túy và tình trạng tổ chức sử dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho người dân và tác động tiêu cực đến an ninh trật tự.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác triệt phá các đường dây tội phạm. Trong tuần qua, đội ngũ báo cáo viên Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã phối hợp các trường học tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy, lừa đảo qua mạng, bạo lực học đường và an toàn giao thông, thu hút khoảng 6.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

Các buổi tuyên truyền của Công an TP.HCM thu hút khoảng 6.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: CA

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên khuyến cáo học sinh, sinh viên không thử dùng chất gây nghiện; cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ, đặc biệt là đầu số nước ngoài; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, giấy tờ tùy thân cho người lạ; không truy cập đường link lạ hoặc thực hiện thao tác theo hướng dẫn của đối tượng xấu.

Công an cũng lưu ý, khi có người quen nhờ chuyển tiền, cần gọi điện xác nhận. Nếu không liên lạc được hoặc người nhận viện lý do không tiện nói chuyện thì kiên quyết không chuyển khoản để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài khoản. Trường hợp tài khoản bất ngờ nhận tiền chuyển nhầm, người dân không được sử dụng mà phải đến ngân hàng giải quyết.

Hoạt động tuyên truyền này là một phần trong nỗ lực lớn của Công an TP.HCM nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm so với cùng kỳ.

Thông qua những buổi chia sẻ, lực lượng công an không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo “lá chắn” giúp các bạn trẻ tự tin hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn. Đây là minh chứng cho vai trò nòng cốt của Công an TP.HCM trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.