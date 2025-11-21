Ấm lòng cảnh người dân nhóm lửa, nấu mì mời tài xế lỡ đường do lũ 21/11/2025 00:18

(PLO)- Trong đêm mưa, một hộ dân tại Đắk Lắk mở cửa, nhóm lửa, mời những tài xế bị kẹt xe do lũ vào nghỉ ngơi, ăn mì tôm.

Đêm 20-11, trời vẫn mưa như trút nước. Tại khu vực ngã tư quốc lộ 29 giao với quốc lộ 1, đoạn qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ô tô dừng kín bên đường, do nước lũ dâng cao.

Chủ nhà nổi lửa, nấu nước mời tài xế ăn mì tôm. Ảnh: M.P

Một số tài xế cho biết, họ đã bị kẹt lại nhiều giờ liền, đang chờ nước rút để tiếp tục lưu thông.

Thấy nhiều tài xế ngồi chờ trong mưa lạnh, một gia đình gần quốc lộ 1 đã mở cửa, nhóm lửa, mời họ vào nghỉ ngơi. Chủ nhà còn nấu nước, pha mì tôm, mời những tài xế lỡ đường đang run lên vì lạnh.

Bưng bát mì tôm nóng hổi trên tay, anh Nguyễn Công Nam (tài xế), cho biết chiều 20-11, anh di chuyển từ phía Tây đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk để công tác và bị kẹt xe do mưa lũ. Khi được chủ nhà mời vào nghỉ ngơi, sưởi ấm, anh Nam cảm thấy rất may mắn vì khi lỡ đường được người dân đùm bọc, hỗ trợ.

Xe xếp hàng dài khu vực ngã tư quốc lộ 1 và quốc lộ 25 do mưa lũ. Ảnh: V.T

“Bếp lửa hồng, bát mì nóng trong đêm lạnh không chỉ sưởi ấm cơ thể, còn sưởi ấm tình người giữa cơn lũ khắc nghiệt. Tôi thật sự xúc động”, anh Nam nói.

Theo ghi nhận của PLO, hiện tại các điểm ngập dọc quốc lộ 1 và quốc lộ 25, lực lượng chức năng vẫn tổ chức chốt chặn, hướng dẫn các tài xế hướng di chuyển phù hợp.

Trong đêm 20-11, nhiều hộ dân vẫn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kèm số điện thoại, vị trí…để cầu cứu vì nhà ngập. Có những thông tin cầu cứu rất khẩn thiết, ai đọc được cũng thấy nhói lòng.

Công an giải cứu một cháu bé cùng gia đình khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: C.A

Bởi vậy, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội và các lực lượng khác vẫn dầm mình trong lũ, chạy đua với thời gian để hỗ trợ, sơ tán bà con.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đêm nay, sau khi ổn định cơ bản tình hình, công an một số xã ít bị ảnh hưởng do mưa lũ sẽ phối hợp, thành lập chung một tổ công tác, đưa lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ những xã bị ngập nặng như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ…

Tại những khu vực bị ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập, các đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện, kèm theo lương thực để kịp thời hỗ trợ bà con.

Nhiều chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, khẩn trương sơ tán người dân. Ảnh: C.A

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ những ngày qua khiến 39.517 lượt nhà bị ngập; 11.586 hộ bị cô lập; 11.530 hộ đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn. Hiện, một số vùng nước lũ tiếp tục dâng, khả năng số nhà ngập vẫn tăng cao. Ngoài ra, nước lũ đã khiến sạt lở đất, gây ngập, hư hỏng nhiều tuyến đường tại Đắk Lắk.