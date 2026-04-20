Ăn cùng một loại thực phẩm mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không? 20/04/2026 12:40

(PLO)- Ăn cùng một thực phẩm mỗi ngày có thể giúp bạn duy trì mục tiêu sức khỏe nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm.

Sự nhất quán về thực phẩm này tác động tích cực hoặc tiêu cực đến cơ thể tùy thuộc vào thực phẩm bạn chọn.

Nghiên cứu cho thấy thói quen ăn uống nhất quán hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Ảnh: AI

Dễ dàng đạt mục tiêu cân nặng

Việc lặp lại các bữa ăn giống nhau giúp bạn dễ tuân thủ mục tiêu calo. Cách này giảm sự đa dạng, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và hạn chế lựa chọn ăn uống bốc đồng. Nghiên cứu cho thấy thói quen ăn uống nhất quán hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Nếu muốn tăng cân, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh. Ăn cùng một loại thực phẩm giúp bạn dễ dàng duy trì lượng tiêu thụ ổn định.

Giảm mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định

Nhiều người cảm thấy quá tải khi phải nghĩ thực đơn mỗi ngày. Sự bực bội này có thể dẫn đến những lựa chọn thực phẩm bốc đồng và kém lành mạnh.

Lặp lại bữa ăn làm giảm căng thẳng và giúp xây dựng thói quen tốt. Ví dụ, nếu bắt đầu sáng sớm với cùng một bát sữa chua, quả mọng và ngũ cốc, bạn sẽ có bữa ăn lành mạnh mà không cần suy nghĩ nhiều.

Nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng

Mặc dù tiện lợi nhưng việc thiếu đa dạng thực phẩm có thể gây thiếu hụt vitamin và khoáng chất. Luân phiên thực phẩm trong tuần giúp cơ thể nhận đủ các vi chất quan trọng, hỗ trợ lão hóa lành mạnh.

Nguy cơ thiếu hụt phụ thuộc vào thành phần bữa ăn. Một món salad với rau trộn, gà nướng, ngũ cốc, đậu và dầu ô liu cung cấp đầy đủ dưỡng chất nên có thể lặp lại. Ngược lại, ăn thường xuyên mì Ý luộc hoặc đồ đóng gói sẵn sẽ khiến cơ thể thiếu chất trầm trọng.

Hệ vi sinh vật đường ruột kém đa dạng

Hệ vi sinh vật đường ruột rất cần thiết cho tiêu hóa và miễn dịch. Ăn nhiều thực phẩm nguồn gốc thực vật, giàu chất xơ và polyphenol sẽ hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Mỗi loại thực vật cung cấp nồng độ polyphenol và chất xơ riêng biệt. Do đó, việc ăn cùng một loại thực phẩm mỗi ngày có thể hạn chế sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.

Đường huyết có thể biến động

Tác động đến lượng đường trong máu tùy thuộc vào món ăn bạn lặp lại. Nếu bữa ăn cân bằng protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, đường huyết sẽ ổn định, giúp bạn tránh cảm giác mệt mỏi hay đói bụng. Ngược lại, các bữa ăn nhiều tinh bột tinh chế sẽ gây hiện tượng tăng đường huyết nhanh.

Cảm giác buồn chán trong giờ ăn

Tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt dễ gây cảm giác nhàm chán. Điều này làm giảm niềm vui nấu nướng và thưởng thức. Việc bổ sung sự đa dạng không chỉ giúp ngon miệng mà còn giúp bạn dễ dàng duy trì các lựa chọn lành mạnh lâu dài.

Giảm hấp thụ các hợp chất bảo vệ cơ thể

Các thực phẩm khác nhau cung cấp chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật khác nhau. Những chất này bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư.

Mỗi màu sắc của thực vật mang lại lợi ích sức khỏe riêng biệt. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến khích mọi người nên ăn đủ các màu sắc của thực phẩm.

Cách lặp lại bữa ăn an toàn

Nếu muốn ăn cùng một món mỗi ngày, bạn cần lưu ý:

Cân bằng khẩu phần: Đảm bảo bữa ăn có đủ protein, carbohydrate giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và rau củ nhiều màu sắc.

Thay đổi nhỏ để tăng sự đa dạng: Giữ nguyên thành phần chính nhưng thay thế các loại rau, ngũ cốc, thảo mộc hoặc gia vị khác nhau.

Lắng nghe cơ thể: Chú ý năng lượng, tiêu hóa và cảm giác no. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu gặp triệu chứng mệt mỏi hoặc phát ban, vì đó có thể là dấu hiệu thiếu chất.