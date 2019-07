Băng cướp đâm người cướp xe thách công an tới ‘lụm’ khai gì?

Ngày 10-7, Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi triệt phá thành công băng nhóm cướp tài sản do Nguyễn Thành Linh (tự Bi Con, 20 tuổi) cầm đầu. Băng cướp chuyên hoạt động ở các quận huyện vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12... bị triệt phá sau hơn một tháng bị trinh sát theo dõi. Công an thông báo những ai là nạn nhân của băng nhóm trên hoặc biết thông tin về vụ việc liên quan vui lòng liên hệ Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3 - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, quận 1) để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm băng nhóm này theo quy định của pháp luật.