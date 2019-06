Bắt giữ 6 kg sản phẩm nghi ngà voi

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm Người nào vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật quy định tại điểm a khoản này; ngà voi có khối lượng từ 2 kg đến dưới 20 kg; sừng tê giác có khối lượng từ 0,05 kg đến dưới 1 kg;



c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm a khoản này với số lượng từ 3 đến 7 cá thể lớp thú, từ 7 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể động vật các lớp khác; d) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép từ 3 đến 7 bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của động vật lớp thú, của 7 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc 10 đến 15 cá thể động vật các lớp khác thuộc loài động vật quy định tại điểm c khoản này;



đ) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của các động vật có số lượng dưới mức tối thiểu của các điểm b, c và d khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Trường hợp tái phạm nguy hiểm; vận chuyển buôn bán qua biên giới, từ 1 đến 2 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại, 6 cá thể gấu hổ, hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại trở lên, ngà voi có khối lượng 90 kg trở lên, sừng tê giác có khối lượng 9 kg trở lên… thì bị phạt từ từ 10 đến 15 năm…