Cận cảnh nhóm móc túi tẩu tán, đi bán đồ gian

Năm thành viên băng móc túi sa lưới Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp gần 1.700 clip, hơn 60 hình ảnh cùng

những thông tin thu thập được cho công an. Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Quách Chinh Nhân (còn gọi là Nhân “siêu nhân”, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và bà Dương Thị Sen (còn gọi là “Gái vọng”, quê Đà Nẵng, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) về hành vi trộm cắp tài sản. Lệnh bắt đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào tối 19-10. Hiện Công an quận Thủ Đức tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai với Bùi Văn Vinh (tự “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Đỗ Thị Hạnh (77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và Trần Văn Điệp (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để làm rõ các hành vi, vai trò trong băng móc túi. Trước đó, tối 19-10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Nhân là căn phòng trọ ở cư xá Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Đến khoảng 1 giờ 10 rạng sáng 20-10, các thủ tục khám xét cũng được triển khai tại nơi cư trú của bà Sen ở căn nhà trọ trên đường XTT9 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Ghi nhận, căn nhà trọ khá chật chội là nơi ở của sáu thành viên trong gia đình bà Sen. Người phụ nữ này sống cùng chồng bị tai biến và hai con trai, trong đó có một người đang đi học. Trong tối 19-10, một tổ công tác khác của Công an quận Thủ Đức cũng đưa Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về nơi ở để thực hiện lệnh khám xét. Công an tiếp tục truy xét các thành viên nhóm móc túi còn lại. Công an quận Thủ Đức thông báo ai là nạn nhân băng móc túi này hãy đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức trình báo. Công an cũng vận động những người có liên quan ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. N.TÂN – N.YÊN