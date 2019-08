Đi đòi nợ giúp, 5 người bị khởi tố, truy nã

Ngày 2-8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối bị can đối với 5 nghi phạm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Những người này gồm: Đào Minh Đức (20 tuổi), Nguyễn Quang Hiếu (22 tuổi), Phí Văn Vinh (29 tuổi), Nguyễn Văn Thế (34 tuổi) và Vũ Văn Hiển (20 tuổi, cùng trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).



Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào khoảng tháng 6-2016, anh Trần Văn Nghiêm (29 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh thái Nguyên) thuê anh Trần Văn Đại (28 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) làm trần thạch cao với tiền công là 50 triệu đồng.

Tuy nhiên đến nay đã 4 năm nhưng anh Nghiêm vẫn chưa thanh toán tiền cho anh Đại, mặc dù anh Đại đã nhiều lần đòi số tiền trên.

Đầu tháng 7-2019, anh Đại nhờ nhóm của Nguyễn Văn Thế đòi giúp số tiền.

Nhận lời, Thế hẹn gặp anh Nghiêm tại Hà Nội để đòi tiền, nhưng anh Nghiêm nói chưa có tiền trả nên các đối tượng đã bắt người này lên ô tô và đưa về nhà nghỉ để coi giữ và đe dọa đòi tiền.

Sợ bị phát hiện, các nghi phạm liên tục di chuyển anh Nghiêm đến các nhà nghỉ khác nhau. Quá trình bắt giữ, nhóm này liên tục chửi bới, dùng tay và chân đánh vào người nạn nhân, đồng thời yêu cầu gọi điện cho người thân trả tiền.

Đến ngày 12-7, anh Nghiêm phải viết giấy nhận nợ số tiền thì các nghi phạm mới thả cho ra về.

Nhận được trình báo, Công an tỉnh Hưng Yên nhan chóng vào cuộc. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ ba đối tượng Đào Minh Đức, Nguyễn Quang Hiếu và Phí Văn Vinh. Hai người còn lại là Nguyễn Văn Thế và Vũ Văn Hiển đang bỏ trốn nên bị truy nã.