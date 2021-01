Học sinh 10 tuổi bị nam sinh lớp 8 đâm chết trên đường

Chiều 12-1, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng, một học sinh lớp 8 dùng kéo đâm làm học sinh lớp 5 tử vong.

Đầu giờ chiều 12-1, em Nguyễn Văn Tr. (10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) đang mang cặp sách đi trên đường thì bị một học sinh khác dùng kéo đâm gây thương tích. Ngay lúc đó, em Tr. được sơ cứu rồi chuyển ra bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, em Tr. đã tử vong trên đường đi.

Nghi can gây án là Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8, Trường THCS xã Hạ Sơn) đã bị bắt giữ. Công an cũng đã thu giữ được tang vật chiếc kéo từ Đ. mài sắc nhọn dùng để gây án.

Theo chủ tịch UBND xã Hạ Sơn cho biết thêm, thời gian qua, Đ. có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nêu trên. Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Tr. thuộc diện khó khăn.