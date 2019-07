Huy 'nấm độc' cùng bạn vượt ngục bằng cách cưa song sắt

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đây là 2 bị can đặc biệt nguy hiểm, người dân khi phát hiện cần báo ngay cho công an gần nhất, hoặc Phòng PC 01 - Công an tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: số 117 Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 0693.428.313 hoặc 0693.428.140.