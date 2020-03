Khởi tố 2 bị can đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày 14-3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Khang (41 tuổi) và Nguyễn Văn An (45 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.



Đây là hai bị can trong vụ đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn, gây bất bình dư luận cách đây hai tuần.



Hai bị can trong vụ đốt pháo ở Sóc Sơn

Theo lời khai ban đầu, ngày 1-3 vừa qua, gia đình ông VVN (trú tại Sóc Sơn) tổ chức đám cưới cho con trai, có mời Trần Văn Khang và Nguyễn Văn An.

Để tăng sự náo nhiệt, Trần Văn Khang đặt mua ba dây pháo nổ trên mạng xã hội với giá 4,3 triệu đồng. Quá trình tổ chức tiệc, hai bị can rải pháo trên vỉa hè, treo lên rạp cưới rồi châm lửa đốt.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, Nguyễn Văn An bỏ trốn, còn Trần Văn Khang bị bắt giữ. Sau đó ít ngày, An ra đầu thú, khai nhận sự việc.

Trước đó, như đã đưa tin, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip tại một đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn). Theo đó, một dây pháo dài khoảng 50 m được chăng dọc từ vỉa hè vào tới rạp cưới. Một người đàn ông đã châm lửa đốt pháo.

Hình ảnh từ clip cho thấy những băng pháo này được đặt ngay sát quốc lộ rồi đốt, khói trắng xóa. Sự việc khiến nhiều người tỏ ra bức xúc, bất bình trước hành vi coi thường pháp luật.

Ngày 3-3, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng Công an TP Hà Nội điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an triệu tập một số người để tiến hành xác minh.

Đến chiều 4-3, chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản gửi giám đốc Công an TP và chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ đốt pháo nói trên.

Cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại Sóc Sơn).