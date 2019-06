Khởi tố 5 bị can chặn xe cứu thương đưa người đi cấp cứu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12 giờ 40 ngày 23-6, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Tiến, Hoằng Hoá) xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.



Năm nghi phạm bị khởi tố. Ảnh: CATH

Nhóm người cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gỗ đánh nhau, sau đó hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau, làm ba người bị thương.

Ngay sau đó, người dân địa phương gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm người trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi.

Ngay sau sự việc, lực lượng công an tăng cường lên đến hàng chục chiến sĩ đến hiện trường điều tra, làm rõ thì nhóm người trên mới giải tán. Xe cứu thương mới được đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng các đơn vị lực lượng cảnh sát tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 25-6, phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Hoằng Hóa bước đầu đã xác định và làm rõ vi phạm của những người liên quan, triệu tập năm người lên làm việc.

Các nghi phạm bị triệu tập là Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Trương Quốc Hùng và Bùi Việt Chiến đều ngụ ở xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa.

Đến tối 25-6 có trên 30 phụ nữ là người nhà của năm nghi phạm nói trên và một số người dân xã Hải Tiến đã đến trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa đòi thả người. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tổ đang tổ chức vận động, không để xảy ra phức tạp.