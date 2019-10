Thanh niên nghi ngáo đá sát hại cụ ông ở Bình Dương đã chết

Đến chiều 20-10, theo nguồn tin của PLO, danh tính nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá sát hại cụ ông Lê Văn Đường (84 tuổi, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) tên là Võ Văn Quyên (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo).

Tuy nhiên, đây mới là điều tra ban đầu, hiện tại công an đang đối chiếu hồ sơ để xác định được chuẩn xác.



Căn nhà nơi cụ ông bị sát hại.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi gây án, nghi can Quyên bị người dân phát hiện, vây bắt và giao cho cơ quan công an. Lúc này, Quyên có biểu hiện ngáo đá, trào bọt mép, liên tục co giật và được cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, Quyên đã tử vong tại bệnh viện nghi do sốc ma túy.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cây gỗ nghi là nghi can dùng để sát hại cụ ông.

Theo quan sát tại hiện trường, ông Đường bị Quyên dùng cây gỗ tấn công, bị đâm nhiều nhát khi đang nằm trên giường ngủ.



Người dân hoang mang khi nghe thông tin về vụ án kinh hoàng.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Phú Giáo đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.