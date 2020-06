TP.HCM: 4 năm, hàng ngàn tội phạm ma túy bị khởi tố

Công an thành phố đã phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; Lực lượng Hải quan; Bộ đội Biên phòng thành phố và các Sở - ngành chức năng liên quan điều tra khám phá 6.150 vụ, bắt 13.522 người mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Các lực lượng đã thu giữ 483,708 kg heroin; 2,464 tấn ma túy tổng hợp; 120,202 kg cần sa, 50,876 kg Cocain, ma túy khác 93,192 kg (cỏ mỹ, lá khát) và ba quả lựu đạn, 112 súng quân dụng các loại, trong đó có 1.625 viên đạn các loại, 485 cân tiểu ly và cân điện tử, 79 ô tô, 4.194 xe gắn máy, hơn 37 tỉ đồng, hơn 151.000 USD… triệt phá nhiều đường dây liên tỉnh và xuyên quốc gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Qua đó đã khởi tố 5.072 vụ, 6.665 bị can; xử lý hành chính 1.078 vụ, 6.857 đối tượng. Ngoài ra, riêng về công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Công an thành phố đã chuyển hóa tám tuyến, ba địa bàn, 12 tụ điểm, 70 điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, Công an đã khám phá 633 vụ, 2.209 đối tượng, tang vật thu giữ 2,423kg heroin, 5,708kg ma túy tổng hợp, 10,925kg cần sa, hơn 8 tỉ đồn g , 7 cân điện tử, 1 ô tô, 327 xe máy,… khởi tố 540 vụ, 700 đối tượn g , xử lý hành chính 93 vụ, 1.509 đối tượng, lập 471 hồ sơ.