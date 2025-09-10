Ba Lan bắn hạ UAV từ Ukraine bay vào không phận 10/09/2025 13:01

(PLO)- Ba Lan đã huy động lực lượng phòng không của nước này và của NATO để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận.

Ngày 10-9, Ba Lan đã huy động lực lượng phòng không của nước này và của NATO để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này, theo hãng tin Reuters.

UAV được cho là bay lạc sang Ba Lan trong một đợt không kích ở Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Ba Lan bắn hạ UAV như vậy. Warsaw cũng gọi việc xâm phạm này là một hành động gây hấn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các hoạt động phòng không vẫn tiếp diễn và ông đang ở trong tình trạng "liên lạc thường xuyên" với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan nói rằng ông Tusk đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bộ trưởng vào lúc 8 giờ sáng 10-9 (giờ địa phương), liên quan việc Ba Lan bắn hạ UAV từ Ukraine bay sang.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan nói rằng trong đợt tấn công ở miền tây Ukraine, các UAV đã nhiều lần vi phạm không phận Ba Lan.

Radar đã theo dõi hơn 10 vật thể, và những vật thể có thể gây nguy hiểm đã bị "vô hiệu hóa", theo bộ này.

Hệ thống phòng không Patriot ở làng Jasionka, đông nam Ba Lan. Ảnh: AFP/Sergei Gapon

"Một số UAV xâm nhập không phận chúng ta đã bị bắn hạ. Hiện các cuộc tìm kiếm và nỗ lực xác định các địa điểm có thể rơi của những vật thể này đang diễn ra" - theo thông cáo của Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan.

Cơ quan này kêu gọi người dân ở yên trong nhà, chỉ rõ các khu vực có nguy cơ cao nhất gồm Podlaskie, Mazowieckie và Lublin, đồng thời nhấn mạnh: "Đây là một hành động gây hấn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công dân chúng ta".

Sân bay Chopin ở Warsaw, sân bay lớn nhất của Ba Lan, thông báo đóng cửa không phận do các hoạt động quân sự sau sự việc Ba Lan bắn hạ UAV.

Dữ liệu theo dõi từ trang web Flightradar24 cho thấy một số chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Chopin vào rạng sáng 10-9 đã được chuyển hướng sang các sân bay tại Katowice, Wroclaw và Poznan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã được báo cáo về vụ việc, đài CNN đưa tin.

Theo lực lượng không quân Ukraine, hầu hết lãnh thổ Ukraine, trong đó có các tỉnh miền tây giáp biên giới Ba Lan như Volyn và Lviv, đã trong tình trạng báo động phòng không gần như suốt đêm.

Trước đó, lực lượng không quân Ukraine nói rằng UAV Nga đã xâm nhập không phận của Ba Lan nhưng sau đó đã gỡ bỏ thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.