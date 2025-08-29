Bà Paetongtarn phát biểu sau khi Tòa Hiến pháp phế truất chức vụ thủ tướng 29/08/2025 16:55

(PLO)- Bà Paetongtarn Shinawatra nói rằng bà chấp nhận phán quyết của Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất chức vụ Thủ tướng của bà, liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Ngày 29-8, bà Paetongtarn Shinawatra phát biểu trước báo giới sau khi Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất bà khỏi cương vị thủ tướng Thái Lan do vi phạm hiến pháp liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ hồi tháng 6, theo kênh Channel NewsAsia.

Bà Paetongtarn nói rằng bà tôn trọng chấp nhận phán quyết của tòa, nhưng với tư cách cá nhân, bà vẫn khẳng định mình vô tội và luôn có thiện chí phục vụ đất nước.

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Paetongtarn Shinawatra phát biểu sau phán quyết của Tòa Hiến pháp Thái Lan chiều 29-8. Ảnh: AFP

Theo bà Paetongtarn, trong cuộc trò chuyện với ông Hun Sen, bà không đòi hỏi điều gì cho bản thân, mà bày tỏ sự lo lắng cho tính mạng của binh sĩ và dân thường.

Bà Paetongtarn kêu gọi tất cả các bên, kể cả phe đối lập, chung tay bảo đảm sức mạnh và sự ổn định chính trị.

Bà Paetongtarn cảm ơn người dân đã trao cho mình cơ hội làm việc gần trọn một năm. Bà nói rất vinh dự khi được ở cương vị này, mang theo mong muốn phát triển đất nước và tạo dựng cơ hội.

Bà Paetongtarn nói rằng chính phủ kế tiếp cần tiếp tục mang lại cơ hội cho người dân để họ được mở mang tầm mắt, ăn ngon, sống tốt trong một quốc gia vững mạnh.

Nữ chính trị gia khẳng định mình yêu đất nước, tôn giáo và hoàng gia hết mực. Bà gửi lời cảm ơn đến các thành viên nội các đã cùng đồng hành, cảm ơn nhân dân, báo chí và tất cả những ai đã đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, giúp bà nhìn ra cả điểm mạnh lẫn điểm yếu.