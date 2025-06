Ba ứng viên vô địch FIFA Club World Cup 2025 13/06/2025 14:25

FIFA Club World Cup 2025 diễn ra tại Mỹ từ ngày 14- 6 đến 13-7-2025. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, 32 đội từ sáu liên đoàn khác nhau tham dự.

Có 4 đội đến từ Châu Á (AFC), 4 đội đến từ Châu Phi (CAF), 4 đội đến từ Bắc và Trung Mỹ (CONCACAF), 6 đội đến từ Nam Mỹ (CONMEBOL), 1 đội đến từ Châu Đại Dương (OFC), 12 đội đến từ Châu Âu (UEFA) và 1 đội chủ nhà là Inter Miami được tăng cường sức mạnh bởi Lionel Messi.

32 đội được chia thành 8 bảng khác nhau, mỗi bảng gồm bốn đội, giống như World Cup luôn có sự tranh tài của các đội tuyển quốc gia và được tổ chức bốn năm một lần.

Club World Cup 2025 là một phiên bản mang tính cách mạng với một định dạng mới, lớn hơn và thú vị hơn. Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số đội đã cho thấy mình là ứng cử viên mạnh để giành chức vô địch.

Dưới đây là ba đội được đánh giá cao nhất để giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025.

+ Real Madrid

Là vua của Champions League với 15 danh hiệu, Los Blancos có “gene DNA” chiến thắng vô song. Họ đã giành được vé tham dự Club World Cup 2025 với tư cách là nhà vô địch của Champions League 2021/2022 và 2023/2024.

"Ông vua" cúp- Real Madrid ứng viên sáng giá nhất của FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: R.M

Điểm mạnh của Real Madrid nằm ở đội hình toàn sao ở mọi tuyến. Điểm yếu ở chỗ tân thuyền trưởng Xabi Alonso, dù từng là công thần, ngôi sao ở Los Blancos, nhưng ông có ít thời gian để hiểu đàn em ngày nay.

Real Madrid có kinh nghiệm của Thibaut Courtois trong khung thành, sự vững chắc của hàng thủ do Eder Militao và David Alaba chỉ huy, sự sáng tạo của hàng tiền vệ do Jude Bellingham, Federico Valverde và Eduardo Camavinga tạo nên, cho đến sự sắc bén của hàng tấn công do Vinicius Jr. và Rodrygo chỉ huy, cũng như sự xuất hiện của Kylian Mbappe.

Chiều sâu đội hình cho phép HLV Alonso xoay vòng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của đội. Tâm lý chiến thắng và kinh nghiệm trên sân khấu lớn sẽ là lợi thế lớn cho Real Madrid khi đối mặt với áp lực của một giải đấu lớn như FIFA Club World Cup 2025.

+ Man City

Manchester City dưới thời Pep Guardiola đã nổi lên như một trong những đội bóng thống trị thế giới bóng đá trong những năm gần đây. Họ đã đủ điều kiện tham dự FIFA Club World Cup 2025 sau khi giành chức vô địch Champions League 2023.

Man.City có binh hùng tướng mạnh là một trong ba ứng viên vô địch FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: Gallo Image.

Citizens được biết đến với lối chơi hấp dẫn và khả năng kiểm soát bóng vượt trội, cùng khả năng gây áp lực cao khiến đối thủ gặp khó khăn.

Điểm mạnh chính của Man City nằm ở tinh thần đồng đội và sự linh hoạt về mặt chiến thuật. Rodri, Bernardo Silva và Phil Foden tạo thành một hàng tiền vệ không chỉ sáng tạo mà còn chăm chỉ.

Trong khi đó, ở tuyến trên, Erling Haaland là cỗ máy ghi bàn chết người, được hỗ trợ bởi Julian Alvarez. Hàng phòng ngự của họ với Ruben Dias và John Stones tạo nên nền tảng vững chắc.

Pep Guardiola có khả năng thích nghi chiến thuật đáng kinh ngạc và kinh nghiệm giành nhiều danh hiệu danh giá sẽ là tài sản vô giá của Man City trong giải đấu này.

+ Bayern Munich

Là một trong những đội bóng lớn của châu Âu, Bayern Munich luôn là mối đe dọa nghiêm trọng ở mọi giải đấu mà họ tham gia.

Họ đã giành được một suất tham dự Club World Cup 2025 thông qua bảng xếp hạng của UEFA. Bayern nổi tiếng với sức mạnh thể chất, kỷ luật chiến thuật và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người Đức.

Bayern Munich đủ bản lĩnh là nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Mặc dù phong độ có phần sa sút ở mùa giải 2024/2025, đội hình của Bayern vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Manuel Neuer vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất, Matthijs de Ligt và Dayot Upamecano bảo vệ hàng phòng ngự, trong khi Joshua Kimmich và Jamal Musiala là động lực ở hàng tiền vệ.

Trong khi đó, ở hàng công, Harry Kane là một cầu thủ ghi bàn chắc chắn. Lịch sử lâu dài của Bayern tại các giải đấu châu Âu, cùng với kinh nghiệm vô địch Champions League nhiều lần, khiến họ trở thành ứng cử viên sáng giá.

Khả năng phục hồi sau những tình huống khó khăn và thi đấu ổn định ở đẳng cấp cao nhất sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng tại FIFA Club World Cup 2025.