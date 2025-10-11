Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump có 'sức khỏe đặc biệt' 11/10/2025 12:55

(PLO)- Bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng có "sức khỏe đặc biệt" với "hoạt động tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất mạnh mẽ".

Ngày 10-10, ông Sean Barbabella – bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump – cho biết ông Trump đang có "sức khỏe đặc biệt" sau "cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm" tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

"Tổng thống Trump tiếp tục cho thấy sức khỏe tổng thể tuyệt vời. Ông ấy vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc hàng ngày mà không bị hạn chế" – bác sĩ Barbabella viết trong biên bản được Nhà Trắng công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Bác sĩ cũng cho biết cơ thể ông Trump có "hoạt động tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất mạnh mẽ".

“Tuổi tim mạch của ông Trump – một biện pháp được xác nhận về sức sống tim mạch thông qua điện tâm đồ – được phát hiện trẻ hơn khoảng 14 tuổi so với tuổi thực tế của ông" – biên bản viết.

Theo ông Barbabella, trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, vị tổng thống Mỹ đã được "sàng lọc sức khỏe và tiêm chủng phòng ngừa", bao gồm tiêm phòng cúm và tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID-19.

Những cuộc sàng lọc và tiêm chủng này nhằm chuẩn bị cho "chuyến công du quốc tế sắp tới" của ông Trump. Theo The Hill, ông Trump dự định đến Ai Cập và Israel vào đầu tuần sau.

Trước đó, trong đợt khám vào tháng 7, bác sĩ Barbabella cho biết ông Trump được chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính, "một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi".

"Ngoài ra, những bức ảnh gần đây của tổng thống cho thấy có vết bầm tím nhẹ ở mu bàn tay. Điều này phù hợp với kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và việc sử dụng aspirin, một loại thuốc được dùng như một phần của chế độ phòng ngừa bệnh tim mạch. Đây là một tác dụng phụ lành tính và đã được ghi nhận rộng rãi của liệu pháp aspirin" – ông Barbabella cho biết.