Từ 1-4: Mẫu thẻ BHYT mới dễ truy cập, dễ đổi

Thẻ BHYT mới nhỏ gọn, dễ bảo quản So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có kích thước nhỏ gọn, dày hơn và được ép plastic giúp tăng độ bền, độ cứng của thẻ nên thuận tiện khi cất giữ, bảo quản. Mã số thẻ BHYT mới chỉ còn 10 ký tự, còn mẫu hiện nay là 15 ký tự. Việc giảm ký tự trên thẻ sẽ thuận tiện hơn trong việc khai báo, tra cứu. Đồng thời, mẫu BHYT mới sẽ thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc, dễ kiểm tra, hạn chế được sai sót thông tin in trên thẻ. Đặc biệt, trên mẫu thẻ mới sử dụng dấu phiên hiệu và chữ ký của BHXH Việt Nam sẽ giúp người tham gia có thể được cấp, đổi thẻ tại cơ quan BHXH gần nhất trên toàn quốc. Ngoài ra, mặt sau mẫu thẻ mới có bổ sung chỉ dẫn sử dụng thẻ BHYT cụ thể giúp người tham gia biết cách tra cứu thông tin về thẻ BHYT và quyền lợi được hưởng. Mẫu mới sẽ giúp người có thẻ nắm được cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẻ khi sử dụng thẻ. Ông PHAN VĂN MẾN, Giám đốc BHXH TP.HCM