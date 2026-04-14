Bàn giao 30 người vi phạm pháp luật Việt Nam cho cảnh sát Trung Quốc xử lý 14/04/2026 12:37

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc 30 người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, tiến hành các thủ tục trục xuất, bàn giao 30 người vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho cảnh sát Trung Quốc.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bàn giao người cho Cảnh sát Trung Quốc. Ảnh: QH

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 30 người quốc tịch Trung Quốc đúng trình tự thủ tục, pháp luật quốc tế.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trước đó thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các lễ hội đầu năm, tối 26-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra năm địa điểm trên địa bàn các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, phát hiện nhiều người Trung Quốc vi phạm pháp luật. Ảnh: QH

Tại những nơi này, công an phát hiện 30 người quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị máy tính, điện thoại tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến.

Quá trình điều tra xác định 30 người trên đã vi phạm một số quy định về xuất nhập cảnh nên tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người 17,5 triệu đồng; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trục xuất.

Theo cảnh sát, trong số 30 người này có ba đối tượng bị cảnh sát Trung Quốc truy nã.