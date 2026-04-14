Trộm xe máy rồi dùng bình xịt hơi cay chống trả công an để tẩu thoát 14/04/2026 09:12

(PLO)- Khi bị công an ở Đắk Lắk vây bắt, một trong hai nghi phạm trộm xe máy đã dùng bình xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát.

Ngày 14-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Nhã (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đức Sang (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Hai bị can vụ trộm xe máy. Ảnh: C.A

Trước đó, anh YTB (22 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến Công an phường Tân An trình báo bị mất trộm xe máy tại khu vực gần khu công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Qua xác minh, công an phát hiện hai nghi phạm trộm xe máy của anh YTB đang ở khu vực xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk nên tổ chức truy bắt.

Dù nghi phạm dùng bình xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát nhưng công an đã nhanh chóng vây bắt, khống chế thành công.

Bước đầu, hai người này khai nhận là Lê Quang Nhã, Nguyễn Đức Sang. Ngoài vụ trộm xe máy của anh YTB, Nhã và Quang còn khai nhận đã trộm cắp hai xe máy khác ở Đắk Lắk, Đồng Nai.