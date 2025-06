Bão số 1 ảnh hưởng tới thời tiết khu vực Nam Bộ và TP.HCM thế nào? 11/06/2025 12:36

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 11-6, rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 năm 2025 có tên quốc tế là WUTIP.

Cơn bão số 1 làm gió mùa Tây Nam mạnh lên dẫn tới thời tiết ở các tỉnh khu vực Nam Bộ và TP.HCM mưa nhiều trong những ngày tới. Ảnh: NC

Theo đó, thời tiết tại các tỉnh khu vực Nam Bộ và TP.HCM ngày 11-6 trời nhiều mây, có mưa rào và dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, ven sông.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây - Tây Bắc, đến 7 giờ ngày 13-6 có vị trí ở khoảng 18.2 độ vĩ Bắc - 109.8 độ kinh Đông trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam - Trung Quốc. Gió mùa Tây Nam tiếp tục có cường độ mạnh.

Theo đó, hai đến ba ngày tới tại các tỉnh khu vực Nam Bộ và TP.HCM có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngập úng sẽ xuất hiện ở vùng trũng thấp, ven sông.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết bão số 1 không trực tiếp ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh khu vực Nam Bộ và TP.HCM. Tuy nhiên, cơn bão số 1 làm gió mùa Tây Nam mạnh lên, do vậy thời tiết ở Nam Bộ sẽ xảy ra mưa nhiều.

"Bão hút gió Tây Nam làm gió Tây Nam mạnh lên, hội tụ ẩm tăng nên mưa nhiều, kèm dông, gió giật. Trong ngày 11-6, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 12-6 đến 13-6, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm"- ông Lê Đình Quyết thông tin.