Bão số 1 giật cấp 13 trên Biển Đông gây mưa lớn, ngập úng ven biển 13/06/2025 06:40

(PLO)- Ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa to đến rất to. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lượng mưa phổ biến 50–130mm, có nơi trên 250mm; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng – Quảng Nam, Kon Tum lượng mưa phổ biến 20–50mm, có nơi trên 120mm.