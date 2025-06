Bão số 1 làm 2 người chết, 4 người mất tích gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản 13/06/2025 19:03

(PLO)- Cập nhật đến 18 giờ 30 ngày 13-6, mưa lũ do hoàn lưu bão số 1 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở miền Trung.

Chiều 13-6, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 18 giờ 30, mưa lũ do hoàn lưu bão số 1 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở miền Trung.

Cụ thể, đã có 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình (2 người phụ nữ đi soi ếch; 2 vợ chồng đi đánh cá). Mưa lũ cũng làm 2 người chết ở Quảng Trị. Trong đó, một người bị chết do điện giật trong lúc chống bão, gió mạnh làm đứt dây điện rơi xuống nước lũ. Một em nhỏ bị chết do đuối nước.

Ngoài ra, gió mạnh và mưa lũ trong bão số 1 cũng làm 28 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 3.575 nhà bị ngập, trong đó Quảng Trị 2.770 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà.

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 1 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở miền Trung. Ảnh: Nguyễn Do

Có 7 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; gần 89.000 ha hoa màu, lúa bị ngập (Hà Tĩnh 630, Quảng Bình 21.254ha, Quảng Trị 23.109ha, Huế 25.247ha, Quảng Nam 16.741ha, Đà Nẵng 1.731ha). Cùng đó, 1.800ha nuôi thủy sản bị thiệt hại (Quảng Bình 1.553ha, Quảng Trị 165ha, Đà Nẵng 33ha, Quảng Nam 49ha).

Về giao thông, Quảng Bình có 34 vị trí đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt (Quốc lộ 9B, 15, 12A; đường tỉnh 558B, 559B và tuyến đường giao thông nông thôn); 14 điểm bị sạt lở đất đá (Quốc lộ 9E,1 2A, 9C; đường tỉnh 561, 558C, 562).

Quảng Trị ngập một số vị trí tại các tuyến đường Quốc lộ 15D, 49C, 1, 9; đường tỉnh 576C, 582, 584, 586, 587, 588A gây ách tắc giao thông; ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Huế ngập một số vị trí tại các tuyến đường tỉnh 4, 4B, 5, 6, 10, 12D, 12B, 15B, 17B, 19, 25B, 49B và đường giao thông nông thôn tại huyện Phong Điền, Quảng Điền; Sạt lở mái taluy tại đường 14C, đường La Sơn - Túy Loan, huyện Phú Lộc và QL49 (km 67+200), đường Hồ Chí Minh (km350+185), huyện A Lưới.

Đà Nẵng sạt lở 38 vị trí trên các tuyến đường giao thông. Hiện lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Huế đang ở mức báo động 1-2, một số sông trên báo động 3.

Ngoài ra, theo báo cáo, hồ Dạ Lam (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hiện đang thi công sửa chữa cải tạo. Do mưa lớn bất thường, nước thượng nguồn đổ về nhanh, đơn vị thi công đã chủ động tiến hành phá một đoạn đê quai thi công cống để hạ thấp mực nước.

Chính quyền đã thông báo, hỗ trợ bà con trong vùng ảnh hưởng di dời trong đêm (12-6) và hạ du chưa ghi nhận thiệt hại.

Đập Dạ Lam do xã Thái Thủy quản lí, có dung tích khoảng 0,5 triệu m3, phục vụ nước tưới sản xuất cho hơn 50 ha lúa, cây trồng trên địa bàn huyện Lệ Thủy.