Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh

- Bão số 5 (Kajiki) hình thành từ một vùng thấp hiện đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.
- Ngày 23-8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão - cơn bão số 5.
- Cùng ngày 23-8, Thủ tướng có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão
- Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/giờ
- Thủ tướng đã lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An).
- Bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.
Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...
Tại Hà Tĩnh, bão đã làm cây đổ, gây mưa.
Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Đây là cơn bão có cường độ lớn, cấp 14, giật cấp 17, tương đương cuồng phong cấp 2.
Sáng sớm nay, bão số 5 đang áp sát đất liền, tại khu vực ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh. Mưa nặng hạt và cơ quan chức năng cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội.
Ghi nhận lúc 5 giờ sáng 25-8, tại khu vực phường Cửa Lò và phường Thành Vinh, phường Trường Vinh, xã Trung Lộc (Nghệ An) và các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh thời tiết có mưa. Gió bắt đầu rít mạnh từng cơn.
Người dân đang tiếp tục chằng nhà cửa và chặt tỉa cành cây xanh.
Từ 6 giờ hôm nay (25-8), cơ quan chức năng đã cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (bắc qua hạ nguồn sông Lam, nối đường quốc gia ven biển qua tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cấm người và các phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai.
Công ty CP 478 là đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ.
Công ty cũng được giao tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa, tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18 giờ chiều 23-8. Tại Nghệ An cũng đã cấm biển từ ngày 23-8.
Ghi nhận sáng nay, tại các tuyến đường ở phường Cửa Lò và đường ven sông Lam và quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) ít người và phương tiện qua lại.
Hôm nay, chính quyền địa phương xã Bích Hào (Nghệ An) và người thân, người dân tổ chức lễ an táng cho ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xã Bích Hào) bị điện giật tử vong khi phòng, chống bão số 5.
Cuối chiều hôm qua, ông Sáu cùng vợ và con lên mái tôn bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão số 5. Trong quá trình bơm nước, đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện dẫn đến ông bị điện giật. Vợ và con thiếu bình tĩnh xử lý đã lao vào cứu ông Sáu dẫn đến điện giật cả ba người.
Xóm giềng phát hiện sự việc đã hô hoán và cắt điện, cứu gia đình ông Sáu. Cả ba người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Sáu bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện vợ và con của ông Sáu đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.
ĐẮC LAM
Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm, trên địa bàn phường Thành Sen đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nhiều gia đình, cửa hàng, khách sạn đã thực hiện chằng chống nhà cửa.
Tuyến đường tỉnh lộ 21 nối từ TP Hà Tĩnh cũ xuống đường ven biển đã có mưa lớn trắng trời. Người dân gần như không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Một số cây xanh hai bên đường đổ rạp và một đường dây điện lớn sà xuống mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.
Tại khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) gió thổi từng cơn rít mạnh, mưa liên tiếp trút xuống; phía bờ biển có sóng cao khoảng 2 đến 3m. Các khách sạn, nhà nghỉ không nhận khách lưu trú và dành phòng để hỗ trợ người dân trên địa bàn tránh trú bão. Nhiều người già, trẻ em được hỗ trợ nơi ở và đồ ăn nước uống.
Tại nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm của Công an tỉnh Hà Tĩnh có hàng chục người già, trẻ em được sơ tán đến trú bão số 5. Cơ quan đơn vị đã trích tiềb mua bánh mỳ, đồ ăn hỗ trợ người dân.
Trước gió lớn từ cơn bão số 5, các nhà hàng, khách sạn đã dùng bàn ghế chắn cửa phòng; lấy thép dây thắt chặt các cửa hướng đón gió từ biển. Tránh giật cửa, hư hại tài sản.
MINH TRƯỜNG