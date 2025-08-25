Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh

Bão số 5 áp sát đất liền: Gió bắt đầu rít mạnh, cấm biển, cấm qua cầu Cửa Hội

Sáng sớm nay, bão số 5 đang áp sát đất liền, tại khu vực ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh. Mưa nặng hạt và cơ quan chức năng cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội.

Công an giúp sơ tán người dân ở chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) đến nơi an toàn.

Ghi nhận lúc 5 giờ sáng 25-8, tại khu vực phường Cửa Lò và phường Thành Vinh, phường Trường Vinh, xã Trung Lộc (Nghệ An) và các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh thời tiết có mưa. Gió bắt đầu rít mạnh từng cơn.

Người dân đang tiếp tục chằng nhà cửa và chặt tỉa cành cây xanh.

Hình ảnh ghi tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) và khu vực sông Lam (Hà Tĩnh) lúc 6 giờ sáng 25-8.

Từ 6 giờ hôm nay (25-8), cơ quan chức năng đã cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (bắc qua hạ nguồn sông Lam, nối đường quốc gia ven biển qua tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cấm người và các phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai.

Công ty CP 478 là đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ.

Khu vực sông Lam (giáp ranh tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) sáng nay.

Công ty cũng được giao tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa, tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18 giờ chiều 23-8. Tại Nghệ An cũng đã cấm biển từ ngày 23-8.

Ghi nhận sáng nay, tại các tuyến đường ở phường Cửa Lò và đường ven sông Lam và quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) ít người và phương tiện qua lại.

Cầu Cửa Hội nối đường quốc gia ven biển qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Hôm nay, chính quyền địa phương xã Bích Hào (Nghệ An) và người thân, người dân tổ chức lễ an táng cho ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xã Bích Hào) bị điện giật tử vong khi phòng, chống bão số 5.

Cuối chiều hôm qua, ông Sáu cùng vợ và con lên mái tôn bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão số 5. Trong quá trình bơm nước, đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện dẫn đến ông bị điện giật. Vợ và con thiếu bình tĩnh xử lý đã lao vào cứu ông Sáu dẫn đến điện giật cả ba người.

Biển Cửa Lò sáng nay bắt đầu có sóng lớn, gió rít mạnh.

Xóm giềng phát hiện sự việc đã hô hoán và cắt điện, cứu gia đình ông Sáu. Cả ba người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Sáu bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện vợ và con của ông Sáu đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.

ĐẮC LAM