Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi người sáng lập bị khởi tố 06/04/2026 19:02

(PLO)- Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Ngày 6-4, Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông tin về hoạt động của công ty, sau khi Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Bảo Tín Minh Châu cho biết, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Ảnh: MINH TRÚC

Theo văn bản do bà Phạm Lan Anh, Giám đốc công ty ký, trước những thông tin gần đây liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, công ty thấu hiểu sâu sắc những băn khoăn lo lắng của quý khách hàng, đối tác. Ban lãnh đạo công ty thành thật xin lỗi và rất mong nhận được sự cảm thông, sẻ chia và tin tưởng của quý đối tác, khách hàng và cơ quan báo chí.

Doanh nghiệp này cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

"Những năm gần đây, chúng tôi đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10-2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty"- Văn bản nêu.

Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Toàn bộ các sản phẩm vàng bạc đá quý công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

"Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động"- Bảo Tín Minh Châu cho hay.

Trước đó, ngày 2-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Minh Châu là nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989.