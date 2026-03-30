Bắt giữ nhóm trộm hộp đen xe container 30/03/2026 16:34

(PLO)- Ba người bàn bạc, trộm hộp đen của xe container đang đỗ tại khu vực chợ Lại, xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Đô (32 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Tống Văn Tiến (33 tuổi) và Lô Quốc Tiến (22 tuổi), cùng trú phường Đông Hải 1, Hải Phòng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm thanh niên trộm hộp đen xe container. Ảnh: CAHP

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 25-3, Công an xã Thanh Hà, TP Hải Phòng nhận trình báo về việc xe container BKS 51C-200.xx đỗ tại khu vực chợ Lại, thôn Lại Xá 1 bị kẻ gian lấy trộm thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). Tài sản trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) điều tra, xác minh và bắt giữ ba đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã bàn bạc, thống nhất thực hiện vụ trộm để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an xã Thanh Hà đã thu giữ tang vật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.