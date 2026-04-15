Bắt tạm giam kẻ ném ghế vào người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn ở Gia Lai 15/04/2026 20:30

(PLO)- Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Ý về tội gây rối trật tự công cộng sau vụ hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán bánh bèo.

Ngày 15-4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai, xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ý (35 tuổi, ngụ khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Ý.

Như PLO đưa tin, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 7-4, Ý cùng hai người đàn ông khác ghé quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ ngồi ăn.

Tại đây, Ý dùng ghế ném vào đầu, dùng tay đánh vào đầu và mặt bà L (60 tuổi, nhân viên quán). Vụ việc khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị thương tích vùng mặt, đầu. Sau đó, con trai bà L đến hiện trường cũng bị người đàn ông này đuổi đánh.