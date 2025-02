Bắt thêm 3 cán bộ liên quan sai phạm bồi thường dự án sân bay Long Thành 22/02/2025 19:15

(PLO)- Công an Đồng Nai bắt tạm giam ba lãnh đạo xã liên quan đến vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Ngày 22-2, liên quan đến vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm ba cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Những người này gồm Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND Bình Sơn; Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn và Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn.

Ba cán bộ bị khởi tố, bắt giam để để làm rõ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường và đền bù, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Cơ quan cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng triệu tập nhiều cán bộ huyện Long Thành liên quan đến vụ án.

Tái định cư Lộc An- Bình Sơn nằm trong dự án tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: VH

Liên quan đến vụ án này, năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sai phạm trong công tác bồi thường và đền bù, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án gây thiệt hại rất lớn ngân sách Nhà nước.

Như PLO đưa tin, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giam 3 bị can gồm Phạm Viết Mạnh, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên, cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Lộc An (huyện Long Thành) và Trần Ngọc Hân ngụ huyện Long Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra vụ án.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cá nhân có sai phạm trong việc tổ chức chi trả và nhận bồi thường hỗ trợ tái định cư không đúng chính sách "hãy tự giác trình báo và khắc phục hậu quả, giao nộp lại tài sản đã nhận trái quy định" để được hưởng chính sách khoan hồng.