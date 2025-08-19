Bệnh viện thông tin sức khỏe của 15 người trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk 19/08/2025 16:39

(PLO)- Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có năm người gãy xương sườn, 10 người khác bị thương ở mức độ khác nhau liên quan vụ lật xe khách ở Đắk Lắk.

Chiều 19-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết bệnh viện đã có báo cáo nhanh về tình hình chấn thương của các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tỉnh.

“Hiện chưa có nạn nhân nào nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang tập trung nhân lực để chữa trị cho những người bị nạn”, ông Giáp nói.

Nữ hành khách bị thương khá nặng ở tay. Ảnh:C.A

Còn theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân liên quan vụ lật xe khách.

Trong đó, có năm nạn nhân bị gãy xương sườn ở các mức độ khác nhau.

Nạn nhân Nhan Thị Yến, bị dập nát cẳng bàn tay phải, phải chuyển mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 cánh tay.

Nạn nhân Phạm Thị Tăng bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải, phải phẫu thuật cắt cụt bốn ngón của bàn tay bị thương.

Những nạn nhân khác bị chấn thương ở những mức độ khác nhau như: gãy xương đòn, chấn thương đầu, ngực, vai, tràn máu màng phổi…

Do xe bị lật, công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: C.A

Cũng theo bệnh viện, hầu hết các nạn nhân trong vụ lật xe khách đều ngụ tại TP.HCM. Hiện đã có hai nạn nhân bị thương nhẹ được cho xuất viện; bốn trường hợp khác xin chuyển về điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Như PLO đã thông tin, sáng 19-8, xe khách 50H-550.55 chở theo 46 người, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai.

Khi di chuyển qua địa bàn xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, do tài xế thiếu quan sát nên xe khách trên bị lật sang bên phải đường theo hướng di chuyển, khiến 46 người kẹt lại trong xe.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã đập kính xe, giải cứu các nạn nhân.