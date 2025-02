Bị bắt sau 4 năm gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn 04/02/2025 16:27

Ngày 4-2, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Hạ Hòa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hợp (35 tuổi, ngụ khu 10, xã Yên Kỳ) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khi thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết, Công an huyện Hạ Hòa bắt giữ Trần Đình Hợp - người nghi thực hiện hành vi phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra tháng 5-2021 nhưng lẩn trốn từ đó đến nay.

Trần Đình Hợp làm việc với công an. Ảnh CA

Tại cơ quan điều tra, Hợp khai nhận, ngày 11-5-2021, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã dùng dao gây thương tích cho anh Đỗ Trần Ng (53 tuổi, ngụ xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng).

Các vết thương khiến anh Nghĩa bị tổn hại 13% sức khoẻ.

Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn.