Biến chứng sau điều trị suy giãn tĩnh mạch tại cơ sở ‘chui’ 16/10/2025 08:00

(PLO)- Không ít người mắc suy giãn tĩnh mạch cho rằng chỉ cần “xóa gân xanh” là có thể khắc phục bệnh. Thực tế, đây là bệnh lý mạch máu cần được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ y khoa. Việc điều trị sai kỹ thuật hoặc thực hiện tại cơ sở không chuyên có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, để lại biến chứng khó hồi phục.

2 lần niềm tin trao nhầm chỗ

Bà Hằng (tên nhân vật đã thay đổi) từng trải qua hai lần điều trị suy giãn tĩnh mạch thất bại, khiến tình trạng chân ngày càng nặng hơn: da thâm sạm, đau nhức và sưng phù. Bệnh nhân cho biết lần đầu điều trị bằng laser EVLA tại một cơ sở tự xưng là “viện da liễu quốc tế”. Sau thủ thuật, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn xuất hiện thâm sạm da. Bệnh nhân tiếp tục điều trị lần hai bằng laser xung dài tại một cơ sở thẩm mỹ, nhưng cũng không thấy hiệu quả. Cả hai lần bệnh nhân đều không được tư vấn rõ bệnh mình đang ở giai đoạn nào.

Thâm sạm da, bỏng nhiệt là biến chứng thường gặp do laser bề mặt trị suy giãn tĩnh mạch.

Theo BS.CKII Phan Duy Kiên – Chuyên khoa Phẫu thuật Mạch máu, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều cơ sở lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bệnh, quảng cáo sai sự thật rằng có thể ‘xóa gân xanh’ hay ‘trị tận gốc’ chỉ bằng laser xung dài. Trong khi đó, phương pháp này không thể thay thế điều trị nội mạch ở các trường hợp suy giãn từ độ 2 trở lên. Bác sĩ Kiên nhấn mạnh: “Laser nội mạch (EVLA) là phương pháp hiệu quả và ít xâm lấn, nhưng chỉ an toàn khi được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn sâu tại cơ sở được Sở Y tế cấp phép Danh mục kỹ thuật điều trị. Nếu sai kỹ thuật hoặc không đúng chỉ định, người bệnh rất dễ gặp biến chứng”.

Hậu quả từ điều trị không chuẩn y khoa

Phần lớn các biến chứng sau điều trị tại cơ sở “chui” bắt nguồn từ chẩn đoán sai và kỹ thuật không đạt chuẩn y khoa. Nhiều nơi không thực hiện siêu âm Doppler tư thế đứng – tiêu chuẩn bắt buộc để phát hiện dòng trào ngược; mà chỉ xử lý phần tĩnh mạch nổi trên da. Một số cơ sở lạm dụng laser bề mặt trị mọi cấp độ bệnh, sử dụng mức năng lượng cao gây biến chứng. Tình trạng thiếu quy trình đảm bảo vô khuẩn và chăm sóc sau thủ thuật cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tái phát.

Laser nội mạch điều trị suy giãn tĩnh mạch từ độ 2 trở lên, cần thực hiện bởi bác sĩ mạch máu, tại cơ sở y tế được cấp phép Danh mục kỹ thuật (Ảnh: Bernard Healthcare)

“Không ít ca đến Bernard trong tình trạng viêm, sạm da hoặc huyết khối tĩnh mạch nông do điều trị sai kỹ thuật. Khi đó, việc khắc phục trở nên phức tạp hơn rất nhiều”, bác sĩ Kiên cho biết.

Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện, dùng thuốc kháng viêm, kháng sinh hoặc chăm sóc vết loét. Với trường hợp có tĩnh mạch bệnh lý còn sót, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp bằng laser nội mạch bước sóng mới 1940nm hoặc sóng cao tần RFA để loại bỏ triệt để đoạn tĩnh mạch hư. Tuy nhiên, khả năng hồi phục còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương mô – nếu da đã hoại tử hoặc sạm sâu, nguy cơ để lại sẹo và giảm thẩm mỹ là điều khó tránh.

Bài học cảnh báo: Chọn đúng nơi, đúng bác sĩ

Từ những ca biến chứng thực tế, BS.CKII Phan Duy Kiên khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn trung tâm chuyên sâu tĩnh mạch được cấp phép, có bác sĩ mạch máu trực tiếp thăm khám và điều trị. “Mỗi người bệnh có hệ tĩnh mạch khác nhau. Trước khi can thiệp, cần được siêu âm Doppler đầy đủ để xác định giai đoạn bệnh theo phân loại CEAP, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa”, bác sĩ Kiên nhấn mạnh.

Người bệnh cũng cần tuân thủ hướng dẫn sau điều trị, mang vớ áp lực, tái khám định kỳ để phòng tái phát.

BS.CKII Phan Duy Kiên – Chuyên khoa Phẫu thuật Mạch máu, hơn 15 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện là Cố vấn chuyên môn tại Bernard Healthcare, phòng khám đa khoa ngoài công lập được Sở Y tế TP.HCM cấp phép danh mục kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao: laser nội mạch 1940nm, sóng cao tần RFA, tiêm xơ.

Bác sĩ Kiên là một trong những bác sĩ tiên phong ứng dụng laser nội mạch bước sóng 1940nm trong điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Việt Nam; và hai năm liên tiếp được mời báo cáo quốc tế tại Hội nghị Vết thương Châu Âu (EWMA – London 2024, Barcelona 2025) với đề tài “Điều trị loét tĩnh mạch chi dưới bằng đa mô thức” – đúc kết từ thực tiễn điều trị nhiều ca biến chứng tại Bernard.