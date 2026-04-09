Bộ Công an khen Công an Hưng Yên phá đường dây lừa đảo hơn 9.300 tỉ đồng

Ngày 8-4-2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên biểu dương thành tích triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.
Nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo về việc Công an tỉnh Hưng Yên triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao.
Cơ quan công an đã bắt khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 5 xe ô tô, 42 điện thoại và phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo hàng nghìn người dân. Tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc trong vụ án này lên đến hơn 9.300 tỉ đồng.
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự mưu trí của Công an tỉnh Hưng Yên. Kết quả này góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, ổn định trật tự và hạn chế thiệt hại tài sản cho nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Kẻ cầm đầu "cực quái"
Công an xác định người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, quê Hà Nội). Nghĩa từng trốn sang Campuchia, sau đó về Việt Nam lẩn trốn tại các căn hộ cao cấp và liên tục thay đổi chỗ ở (không thuê quá 1 tháng/tỉnh) để trốn tránh 2 lệnh truy nã đặc biệt của công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM.
Nhóm này lên các hội nhóm kín (Telegram, Facebook) để mua dữ liệu khách hàng của các đơn vị kinh doanh uy tín. Sau đó đóng giả người mua để đặt hàng số lượng lớn từ các nhà phân phối thật.
Cùng lúc đó, nhóm đóng giả người bán để chào hàng cho các nạn nhân với giá rẻ hơn thị trường. Khi đơn vị vận chuyển đến bốc hàng, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh gửi qua, sau đó dùng chính ảnh đó gửi cho bên mua thật để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chúng đã thuê, mượn.
Ngay khi nhận được tiền, Nghĩa cho đàn em rút tiền mặt tại các tiệm vàng hoặc nạp thẳng vào các trang đánh bạc trực tuyến để "rửa tiền" và cắt liên lạc hoàn toàn.
Cuối tháng 12-2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình... bắt giữ nhiều người.
Đây là chuyên án điển hình về tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn dàn dựng kịch bản rất tinh vi, bài bản làm hàng ngàn nạn nhân sập bẫy.