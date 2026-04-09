Bộ Công an khen Công an Hưng Yên phá đường dây lừa đảo hơn 9.300 tỉ đồng 09/04/2026 09:56

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao để lừa đảo và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hơn 9.300 tỉ đồng.

Ngày 8-4-2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên biểu dương thành tích triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo về việc Công an tỉnh Hưng Yên triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao.

Nguyễn Chính Nghĩa, người cầm đầu đường dây lừa đảo

Cơ quan công an đã bắt khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 5 xe ô tô, 42 điện thoại và phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo hàng nghìn người dân. Tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc trong vụ án này lên đến hơn 9.300 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự mưu trí của Công an tỉnh Hưng Yên. Kết quả này góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, ổn định trật tự và hạn chế thiệt hại tài sản cho nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.