Bộ Công an Việt Nam làm việc với Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy

(PLO)- Tại Thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bà Astri Aas-Hansen Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy.

Theo Bộ công an, ngày 24-9-2025, tại Thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bà Astri Aas-Hansen Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên nhất trí cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Na Uy đạt được nhiều bước phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực mới Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hạ tầng cảng biển, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Về hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, hai Bên thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai Bên tham gia. Phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế.

Hai bên tăng cường hợp tác nâng cao năng lực cán bộ trong phòng, chống tội phạm, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn; tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình cho các sỹ quan Bộ Công an Việt Nam tại Viện Na Uy về các vấn đề quốc tế.

Ngay sau buổi làm việc với Bà Astri Aas-Hansen Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc làm việc với ông Lars Erik Alfheim, Phó Ủy viên thường trực Cảnh sát Quốc gia Na Uy để trao đổi và thúc đẩy các nội dung hợp tác của cảnh sát hai nước trong phòng, chống tội phạm.

+ Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã đến thăm Đại học Cảnh sát Quốc gia Na Uy và được ông Kjell Eirik Mortensen, Phó Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát Quốc gia Na Uy giới thiệu về trường.

Ông Kjell Eirik Mortensen, Phó Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát Quốc gia Na Uy tiếp Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm trường

Hai Bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực giữa các cơ sở đào tạo, trong đó có đào tạo và xây dựng mô hình huấn luyện chung cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi giảng viên, học viên để học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời nghiên cứu khả năng ký kết văn bản hợp tác giữa Đại học Cảnh sát Na Uy và các Trường thuộc Bộ Công an Việt Nam.