Nhà báo Mỹ sống sót thần kỳ sau 6 ngày vật lộn với chấn thương giữa đồi núi Na Uy 26/08/2025 11:10

(PLO)- Tai nạn leo núi kinh hoàng đã khiến anh Alec Luhn phải vật lộn sinh tồn trong cơn đói khát, chấn thương nghiêm trọng và rừng núi hoang dã lạnh lẽo trong 6 ngày ròng rã.

Tưởng chừng như sẽ là một chuyến đi đầy thú vị, song tai nạn leo núi kinh hoàng đã khiến nhà báo người Mỹ - anh Alec Luhn phải vật lộn sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã ở một vườn quốc gia tại Na Uy.

Không có thức ăn, nước uống và phải chịu đựng những chấn thương nghiêm trọng, nhưng anh đã thần kỳ sống sót và đã được giải cứu thành công vào đầu tháng 8 vừa qua.

“Đó là một cái kết thực sự tuyệt vời cho một câu chuyện bắt đầu bằng vài quyết định tồi tệ” - anh Luhn trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times qua điện thoại từ một bệnh viện ở TP Bergen (Na Uy) hôm 19-8.

Khởi đầu

Anh Luhn và vợ là cô Veronika Silchenko đến Na Uy vào tháng 7-2025 để đi nghỉ cùng gia đình. Nơi nghỉ của gia đình anh tình cờ nằm gần Vườn Quốc gia Folgefonna.

Nhà báo người Mỹ - anh Alec Luhn. Ảnh: Veronika Silchenko/ THE NEW YORK TIMES

Đây là một vườn quốc gia rộng hơn 545 km2, nằm ở Vestland (tây nam Na Uy). Trung tâm của vườn quốc gia này là con sông băng cùng tên lớn thứ 3 ở nước này, với tổng diện tích bao phủ lên đến 207 km2 và có nơi có lớp băng dày tới 400 m.

Với địa hình đồi núi hùng vĩ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi đây trở thành một địa điểm đầy hấp dẫn với những ai có đam mê với thiên nhiên và leo núi.

Chính vì thế, anh Luhn - một nhà báo chuyên về khí hậu và là một người leo núi giàu kinh nghiệm - quyết định kéo dài chuyến đi của mình để tham quan nơi đó.

Ngày 31-7, anh Luhn nhắn kế hoạch leo núi tại Folgefonna của mình cho người vợ - lúc này đã trở về nhà ở Anh - rồi lên đường đi bộ xuyên rừng, tiến vào vườn quốc gia từ thị trấn Odda gần đó.

Anh làm như thế bởi vợ anh sẽ không thể liên lạc anh trong nhiều ngày liền, do sóng điện thoại ở vườn quốc gia rất yếu.

Theo kế hoạch, anh Luhn sẽ kết thúc chuyến leo núi vào ngày 4-8, bắt xe buýt tới TP Bergen rồi bay về Anh. “Đó là kế hoạch. Nhưng tôi chưa đi được bao xa thì tai họa ập đến” - anh Luhn kể lại.

Tai nạn kinh hoàng

Ngay thời điểm đầu hành trình leo núi, rắc rối ập tới. Đế giày trái bung ra sau vài giờ leo núi. Anh đã dùng băng dán thể thao để cố định lại, khiến độ bám của giày trên mặt đất giảm đi nhiều.

Thay vì “lẽ ra nên quay lại Odda để mua đôi giày mới”, anh Luhn vẫn tiếp tục chuyến leo núi.

Sau khi đi qua những cảnh đẹp tuyệt vời và leo lên độ cao gần 1.200 m, anh quyết định tiến xa hơn thay vì dựng trại nghỉ, dù lúc đó đã hơn 10 giờ tối. Anh cũng không mang theo thiết bị định vị GPS.

Địa hình ngày càng dốc. Rồi tai nạn kinh hoàng xảy đến: anh Luhn trượt ngã. Anh lăn xuống một con dốc, ba lô đập vào đá làm đồ đạc văng tứ tung ra ngoài.

“Tôi còn nhớ cảm giác kinh khủng khi cú ngã bắt đầu [...] Tôi xoay vòng rất nhanh và nảy lên, giống như một viên bi va đập loạn xạ xuống núi” - anh nhớ lại.

Anh rơi mạnh xuống một tảng đá sau đó. Cú ngã đã làm anh bị gãy xương đùi, gãy xương chậu, nứt vài đốt sống, trầy xước nặng ở tay và chấn thương đầu. Cơn đau từ cú ngã khiến anh ngất đi.

Nỗ lực sống sót

Ngày 1-8, anh tỉnh lại trong tình trạng rất tồi tệ: mất nước, không cử động được nhiều, điện thoại và bình nước đều bị rơi mất sau tai nạn leo núi kinh hoàng. Anh nhận ra sẽ không ai tìm kiếm mình cho đến ngày 4 - thời điểm anh dự kiến trở về Anh.

Ảnh chụp từ trực thăng cứu hộ khoảnh khắc tìm kiếm thành công anh Luhn (đốm đỏ). Ảnh: Phi đội 330/ JRCC Stavanger

“Lúc đó tôi nghĩ: Mình sẽ phải nằm yên ở đây và cố cầm cự đến khi có người lo lắng đi tìm. Muốn sống sót thì rất nhiều điều phải suôn sẻ” - anh Luhn kể.

Khi cơn khát nước dữ dội hành hạ, anh đã phải uống nước tiểu của chính mình để cầm hơi, thậm chí hút cả máu từ vết phồng rộp trên ngón tay để có chút chất lỏng chống khát.

Đến ngày 3-8, một cơn bão kéo đến nơi anh bị mắc kẹt. Tuy bão sẽ làm khó lực lượng tìm kiếm khi xóa hết dấu vết trước đó của anh, nhưng nhờ mưa lớn anh mới có nước uống - anh hứng nước bằng tấm lót ngủ và khăn ướt.

Khi anh Luhn không có mặt trên chuyến bay về Anh hôm 4-8, cô Silchenko đã lập tức báo cho nhà chức trách ở Na Uy. Ngay trong ngày 4-8, hơn 50 nhân viên cứu hộ thuộc Hội Chữ thập đỏ Na Uy cùng chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và các nhà leo núi giàu kinh nghiệm đã mở cuộc tìm kiếm lớn tại Vườn quốc gia Folgefonna.

Theo bà Anja Kristin Bakken - người phát ngôn của Trung tâm Điều phối Cứu nạn Na Uy (JRCC), đa số các cuộc tìm kiếm chỉ kéo dài vài giờ, song trường hợp của anh Luhn đặc biệt khó khăn vì thời tiết xấu. Do đó, cuộc tìm kiếm đã phải kéo dài đến tận 2 ngày.

Hy vọng

Ngày 6-8 - gần một tuần sau tai nạn leo núi kinh hoàng, mặt trời lóe sáng cùng tia hy vọng được giải cứu đối với anh Luhn.

“Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng trực thăng” - anh Luhn kể. Anh cố vẫy tay nhưng chiếc trực thăng không nhìn thấy và bay đi. Anh tưởng rằng mình vừa bỏ lỡ cơ hội được giải cứu duy nhất.

Anh Luhn đang được đưa đến bệnh viện ở TP Bergen (Na Uy) để phẫu thuật những chấn thương từ tai nạn leo núi kinh hoàng. Ảnh: Phi đội 330/ JRCC Stavanger

Nhưng anh không bỏ cuộc mà đã cố buộc khăn đỏ lên cọc lều làm dấu hiệu. 45 phút sau, một chiếc trực thăng khác bay qua, lần này họ đã thấy anh.

“Khi cửa bên trực thăng mở ra và có người vẫy tay với tôi, đó là khoảnh khắc tôi biết mình sẽ sống sót” - anh kể.

Sau khi được giải cứu, anh được đưa tới bệnh viện ở TP Bergen để phẫu thuật. 2 tuần sau tai nạn leo núi kinh hoàng, anh vẫn đang phải điều trị, chưa thể đi lại vì bị tổn thương ở chân do nhiệt độ lạnh trên núi.

Bất chấp tai nạn leo núi kinh hoàng vừa qua, anh Luhn vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ có thể tiếp tục đi leo núi trong tương lai.

“Tôi đã khuyến khích nhiều người đi bộ đường dài, chỉ cần bạn phải thật an toàn. Đó cũng là điều tôi sẽ làm sau này [...] Nhưng tôi nợ vợ mình một kỳ nghỉ ở nơi ấm áp hơn, nơi nào đó không có sông băng” - anh cười nói.