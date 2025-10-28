Bộ trưởng Trần Hồng Minh kêu gọi ngành đường bộ vượt qua khó khăn thiên tai, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt 28/10/2025 12:44

Bộ trưởng Trần Hồng Minh vừa gửi thư đến cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành đường bộ, ghi nhận nỗ lực của toàn ngành trong những đợt thiên tai dồn dập vừa qua.

Giữ vững mạch máu giao thông

Theo Bộ trưởng, những ngày gần đây, các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh, thành miền Trung như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế… chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 10, 11, 12 cùng mưa lũ sau bão. Nhiều công trình đường bộ, tuyến quốc lộ trọng yếu, các tuyến đã phân cấp cho địa phương và đường địa phương bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông.

Bộ Xây dựng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: V.LONG

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động ngành đường bộ đã không quản ngày đêm, chủ động triển khai, tập trung toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Toàn ngành đã khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, sửa chữa kết cấu hạ tầng hư hỏng, thông đường nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn và kết nối vùng dân cư bị cô lập.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng bị thiên tai.

Các đơn vị trong ngành cũng chủ động phối hợp, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông trên địa bàn.

“Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi ghi nhận và biểu dương sâu sắc tinh thần dũng cảm, tận tâm, tận lực của các đồng chí. Việc đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của người lao động ngành Đường bộ” - Bộ trưởng viết.

Ông cho rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục là nguồn động lực mạnh mẽ, lan tỏa rộng trong toàn ngành, giúp đội ngũ cán bộ, người lao động vững tin, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân tại các khu vực bị thiên tai. Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của địa phương và người dân đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị ngành đường bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, khắc phục nhanh hậu quả mưa bão.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành tiếp tục quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Cần trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn, bảo đảm chế độ, quyền lợi chính đáng theo quy định để kịp thời động viên, bảo vệ những người đang trực tiếp đối mặt hiểm nguy.

Những việc cần làm ngay

Dự báo thời tiết thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành: Phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, phối hợp.

Nắm bắt chặt chẽ thông tin, nâng cao khả năng dự báo, tổ chức ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó mọi tình huống bão, mưa lũ, sạt lở đất trên các tuyến được giao quản lý.

Ngành đường bộ huy động máy móc thiết bị thi công nhằm sớm thông đường ở những vị trí sạt lở. Ảnh: CTV

Thêm vào đó, toàn ngành cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các điểm có nguy cơ sạt lở taluy, đe dọa an toàn người dân. Với các đơn vị đang triển khai dự án tại khu vực có thiên tai, sẵn sàng huy động nhân lực, máy móc phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần đi trước mở đường, không quản ngại khó khăn, các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huống” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cuối thư, Bộ trưởng Trần Hồng Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đang thay mặt ngành đường bộ hoàn thành trọng trách vì nhân dân trong bão lũ, chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an toàn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.