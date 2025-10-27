Bộ Tư pháp thông tin về việc chấp hành hình phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết 27/10/2025 18:05

(PLO)- Cơ quan thi hành án dân sự không nằm trong Hội đồng đặc xá nên không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Chiều 27-10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp quý III và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Tại họp báo, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông tin về tình hình thi hành nghĩa vụ dân sự của ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC).

Ông Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bà Hoa cho biết ông Trịnh Văn Quyết thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

"Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa thi hành án dân sự bao gồm khoản tiền phải sung công quỹ 683 tỉ đồng và án phí” - bà Hoa nói.

Còn việc xem xét giảm án phạt tù, theo bà Hoa, có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá. Cơ quan thi hành án dân sự không nằm trong Hội đồng đặc xá nên không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, thông tin với PLO, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết việc cấp giấy xác nhận là theo yêu cầu của đương sự và nội dung giấy xác nhận cho thấy ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự đối với các khoản tiền nộp cho Nhà nước.

Các khoản tiền này bao gồm án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỉ đồng, khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,4 tỉ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỉ đồng.

Ngày 29-3-2022, ông Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc về thao túng thị trường chứng khoán và sau đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, giảm một phần hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.

Tòa phúc thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 4 tỉ đồng tội thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Theo tòa phúc thẩm, ông Quyết đã có những tình tiết mới so với sơ thẩm như sức khỏe yếu, đang phải điều trị tại bệnh viện, "nguy cơ tử vong rất cao".

Đồng thời, ông Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án thừa hơn 20 tỉ đồng (tính đến nay đã khắc phục được 1.886 tỉ). Ngoài ra, ông Quyết được hơn 100 bị hại, hơn 5.000 đơn của các tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ.