Cả chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, mang theo hung khí 30/09/2025 09:20

(PLO)- Cả chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, có người cầm theo hung khí gây náo loạn.

Ngày 30-9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với công an phường Bình Hòa vẫn đang điều tra làm rõ nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, cầm theo hung khí chạy trên các tuyến đường trong KCN Đồng An.

Clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, mang theo hung khí.

Hiện tại, lực lượng công an đã xác minh được danh tính và triệu tập một số thanh niên lên làm việc để làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên chở nhau trên các xe máy chạy dàn hàng ngang.

Trong đó, có một số thanh niên chở ba, không đội nón bảo hiểm, có người cầm theo hung khí.

Sự việc xảy ra trong KCN Đồng An, phường Bình Hòa (TP.HCM). Ngay khi tiếp nhận sự việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.